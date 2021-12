Avrebbe truffato una minore di Ceva un fingendosi carabiniere: è a processo

Si sarebbe spacciato per un carabiniere e, una volta carpita la fiducia di una minore di Ceva l’avrebbe fregata non spedendole il cellulare che aveva acquistato e pagato online. Questa la contestazione mossa ad A.V., pregiudicato tarantino, a processo al tribunale di Cuneo per truffa.

Secondo la ricostruzione fornita in aula, l’uomo avrebbe messo l’annuncio sulla piattaforma di annunci online Marketplace e, una volta messosi in trattativa con la giovane, si sarebbero accordati per 330 euro.

Una volta versato il denaro sulla postepay dell’imputato però i cellulare non sarebbe mai stato spedito. “Mi diceva che se avessi pagato avrebbe spedito il cellulare in caserma, a un collega di Ceva. Lui poi me lo avrebbe consegnato” ha riferito al giudice la presunta vittima.

Il 21 gennaio, la discussione.