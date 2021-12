Luciana Toselli presenta la candidatura a sindaca: "Giunta Borgna lontana dai cittadini. Cuneo sia partecipata, verde e pulita"

"L'obiettivo è creare una grande alleanza con altre liste civiche che abbiano la nostra stessa visione progressista. Ma la sede dell'ospedale unico, il recupero dell'ex caserma Montezemolo, il no al parcheggio sotterraneo di piazza Europa e quello al cambio di destinazione d'uso del terreno vicino all'ex-Auchan sono punti programmatici non trattabili".

A parlare è Luciana Toselli, consigliera comunale in Cuneo per i Beni Comuni che oggi (giovedì 16 dicembre) ha presentato alla Birrovia di Cuneo la propria candidatura a sindaca per le elezioni comunali 2022. Con lei, anche i rappresentanti delle prime tre liste civiche che hanno ufficializzato il loro sostegno (la costituente dei Beni Comuni, una lista laica e moderata con rappresentanti di gruppi sportivi e una lista in via di formazione incentrata su ambiente, associazionismo e volontariato). In sala anche "Gigi" Garelli.