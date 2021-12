Nuova certificazione di qualità per sei servizi e strutture dell'AO Santa Croce e Carle

Di recente alcuni servizi e strutture dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo sono stati sottoposti ad una verifica, da parte di valutatori esterni, per ottenere il rinnovo della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.



Scopo di questa certificazione è di dare assicurazione, con un adeguato livello di fiducia, che le Strutture coinvolte operino nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma. “Nella sostanza - spiega il Direttore Generale Elide Azzan - significa mettere al centro delle proprie attenzioni le esigenze degli utenti, impegnarsi per migliorare continuamente la qualità delle prestazioni e verificarne il raggiungimento, avere un sistema di rilevazione delle anomalie per una loro tempestiva soluzione e possedere strumenti di valutazione dei rischi in tutte le fasi di attività, nell’interesse dei pazienti e delle altre parti in causa. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a conseguire l’ottimo risultato, che ci consente di mantenere il livello di eccellenza raggiunto negli anni con l’impegno di tutti”.



I certificatori hanno attestato il superamento della verifica senza riscontrare non conformità né maggiori né minori e hanno evidenziato che tutti i processi organizzativi oggetto di verifica sono altamente presidiati e orientati a un miglioramento costante.

Durante la verifica sono state evidenziate esclusivamente alcune raccomandazioni, quale contributo al miglioramento continuo dell’organizzazione nel suo complesso, per raffinare ancor più l’evoluzione del Sistema Qualità, conseguita grazie alla collaborazione attiva del personale delle strutture coinvolte nella certificazione e di una serie di servizi di supporto, in particolare la Funzione Qualità Aziendale.



Sono stati sottoposti a verifica i seguenti Servizi e Strutture: Anatomia e Istologia Patologica, Ematologia, Farmacia Ospedaliera, Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Medicina Nucleare.