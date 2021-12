Sci alpino femminile: allenamento a Sestriere per Marta Bassino e le altre azzurre (FOTO)

Mercoledì 15 dicembre la squadra azzurra femminile si è allenata a Sestriere sulle piste della Vialattea, in attesa di cominciare le prime prove cronometrate in Val d’Isère per la discesa di sabato 18 dicembre.

Presenti Marta Bassino e Francesca Marsaglia, oltre a Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Roberta Milesi e Karoline Pichler, tutte impegnate sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli.

La stessa pista che tra un anno esatto, a metà dicembre 2022, vedrà il ritorno della Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Sestriere.