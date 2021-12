Novità: corso di Dama all’Unitre Fossano

Ha preso il via nei giorni scorsi un nuovo Corso-Base di Dama Italiana organizzato per la prima volta dall’Università della Terza Età di Fossano in collaborazione con il Circolo Dama Fossano e la Federazione Italiana Dama.

Si tratta di una novità assolta non solo per l’Unitre Fossano, ma anche in tutta la Granda ed il Piemonte e uno delle poche iniziative di questo tipo promosse negli anni in tutta Italia.

Infatti, l’attività attualmente è unica e conta pochi precedenti negli anni scorsi. Allo stesso tempo anche per il CD Fossano si tratta di una prima volta, in quanto finora il presidente Davide Pagliano e i suoi collaboratori erano riusciti a promuovere numerosi corsi nelle scuole, ma mai corsi per adulti. Il Corso-Base di Dama Italiana è tenuto dal fossanese Max Giaccardo, istruttore ufficiale della Federazione Italiana Dama, e giocatore agonista con buoni risultati in carriera.

L’iniziativa coinvolge un discreto numero di partecipanti, in maggioranza donne, tra cui alcuni membri del direttivo dell’Unitre Fossano, ed è articolato in una decina di incontri con cadenza più o meno bi-mensile, nei quali vengono illustrate le regole e le tecniche di base della Dama Italiana, le tattiche di gioco, aperture, finali di partita, e le situazioni di gioco più ricorrenti.

L’attività si svolge con l’utilizzo di materiale ufficiale da gara messo a disposizione dal CD Fossano e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio da Covid 19 (Green Pass obbligatorio, uso di mascherina, visiera, distanziamento tra gli allievi, sanificazione di mani, damiere e pedine). Al termine del corso sarà organizzato un torneo sociale tra i partecipanti che riceveranno un apposito diploma da parte della FID Regionale e del CD Fossano.

Inoltre, appena la situazione dell’emergenza sanitaria lo consentirà, nei prossimi mesi gli allievi di questo saranno anche coinvolti nei tornei locali organizzati dal Circolo Dama Fossano in contemporanea alle gare ufficiali FID in programma da inizio 2022 in poi nella Granda e nel resto del Piemonte.