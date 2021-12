Fai la spesa al mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo? Per te una degustazione di auguri

Mercoledì 22 dicembre dalle 15 alle 19 tutti coloro che faranno la spesa al mercato contadino di Campagna Amica Cuneo in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15/bis (a fianco dei Gardini Fresia) riceveranno una degustazione dei prodotti presenti al mercato.

È l’augurio dei produttori del mercato a tutti i consumatori, un modo per augurarsi un Natale Buono con Campagna Amica. Sabato 18 e venerdì 24 dicembre inoltre sarà ancora possibile aderire all’iniziativa di solidarietà della Spesa Sospesa, promossa in collaborazione con il Comitato provinciale di Giovani Impresa e Donne Impresa, per aiutare famiglie in difficoltà. Vi ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica in Lungogesso questo mese, sarà aperto ancora questo sabato 18 dicembre (dalle 8:00 alle 13:00), mercoledì 22 (15:00-19:00), venerdì 24 (8:00-13:00, mercoledì 29 (15:00-19:00), e venerdì 31 dicembre (8:00-13:00). Il mercato di Campagna Amica di Piazza della Costituzione, invece, anticiperà gli appuntamenti di due sabati a venerdì 24 (7:30-13:00) e venerdì 31 dicembre (7:30-13:00). In entrambi i mercati i consumatori potranno comporre cesti personalizzati per tutti i gusti e tutte le tasche.

Chi acquisterà prelibatezze a Km zero dai produttori dei mercato coperto avrà in omaggio un box firmato Campagna Amica che renderà il dono natalizio ancora più speciale: il marchio Campagna Amica è da sempre garanzia di genuinità e alta qualità. Le idee non mancano ai produttori Campagna Amica che sono pronti a dispensare consigli, ad informare sui luoghi di produzione e sui metodi di lavorazione e a suggerire i prodotti più adatti per cesti personalizzati, da quelli tradizionali fino ai più lussuosi con specialità esclusive. In alternativa si potranno regalare graditissimi buoni per pranzi e cene, soggiorni o esperienze negli agriturismi di Campagna Amica e Terranostra. Coldiretti consiglia i consumatori di scegliere ingredienti, per i pasti durante le festività, badando alla loro provenienza, verificando l’etichetta d’origine, e di valorizzare i prodotti locali, disponibili anche nei punti vendita aziendali, acquistando il Made in Italy ed in Granda.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it