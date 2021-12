Tiene il dato dei ricoveri Covid in Langhe e Roero: 17 i pazienti in cura a Verduno

I contagi corrono in tutto il Piemonte, ma il dato delle ospedalizzazioni almeno per il momento sembra tenere.

Quanto sembra potersi evincere dal quotidiano bollettino della Regione Piemonte (ieri si dava conto di 2.197 nuovi casi su 65mila tamponi eseguiti a fronte di 624 ricoveri – 53 dei quali in terapia intensiva – contro i 3.698 ricoveri di un anno fa, cui aggiungere 257 casi gravi) nel territorio di Langhe e Roero trova conferma nel numero dei pazienti ricoverati all’ospedale di Verduno.

Al "Michele e Pietro Ferrero" da un paio di settimane si è superata la soglia della decina di pazienti che aveva caratterizzato le degenze Covid dagli inizi di settembre (il reparto era rimasto completamente vuoto solamente per pochi giorni in agosto), ma il numero di pazienti cresce a ritmi che, almeno per il momento, sono lontani da quell’andamento esponenziale che un anno fa, sin dalle prime battute, ne aveva caratterizzato la crescita sulla spinta della seconda ondata.

Ad oggi, venerdì 17 dicembre, il dato dei ricoverati Covid a Verduno parla infatti di 17 pazienti. Una settimana fa erano 14, come anche quindici giorni addietro.

Invariato il dato dei pazienti più gravi, con due persone in questo momento in cura nella terapia intensiva dedicata ai positivi: un dato identico a quello degli ultimi due aggiornamenti settimanali.

Sono invece 215 i ricoveri "non Covid" (sei di questi sono in intensiva), contro i 198 (tre in intensiva) segnalati la scorsa settimana.



Sul fronte dei contagi, la mappa della Regione Piemonte attribuisce ad Alba un totale di 245 attualmente positivi, contro i 221 di sette giorni fa e i 218 di due settimane addietro.

Salgono anche quelli registrati nella vicina Bra, giunta a quota 118. Da segnalare come, in provincia, la capitale delle Langhe non sia più l’unico centro sopra i 200 casi, tallonata ora da Savigliano (215) e dal capoluogo Cuneo (211).

In Piemonte sono ormai diversi i centri che ora superano i 300 casi, soprattutto nell’area metropolitana torinese e nella vicina Asti (336).