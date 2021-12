Troppo alto il rischio sanitario: niente mongolfiere, cancellato il Raduno Aerostatico di Mondovì

Stante l’attuale situazione emergenziale italiana, l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì comunica che non sarà possibile realizzare il programma del Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania. Un evento che, per sua natura, non consentirebbe in alcun modo di evitare gli assembramenti di pubblico attorno all’area di decollo. Aeroclub ha comunque deciso di mantenere il tradizionale appuntamento con le mongolfiere all'Epifania.

L'Aeroclub Mongolfiere di Mondovì propone ai propri soci piloti una serie di voli per le mattine del 6, 8 e 9 gennaio 2022 che permetteranno ai palloni di colorare i cieli di Mondovì come di consueto. I decolli avverranno da aree liberamente scelte da ogni pilota senza coinvolgimento diretto del pubblico. Inoltre, la situazione internazionale non consente di poter pianificare con molte settimane di anticipo la presenza di piloti e palloni provenienti dall’estero, come avveniva in passato.

Mondovì non vuole “restare a terra”: "Il Raduno, nella sua forma tradizionale, ci manca – afferma Giorgio Bogliaccino, presidente dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì –, così come siamo certi che mancherà alla città di Mondovì, la “Capitale delle mongolfiere”. Non è possibile dimenticare il calore del pubblico, numerosissimo, che ogni anno accorreva da ogni parte a salutarci durante i nostri decolli. Ancora una volta però la prudenza ci chiede di fare una scelta responsabile, su cui ci siamo trovati in totale accordo col Comune. Non vediamo l’ora di tornare a volare, lasciandoci alle spalle tutto quello che ci ha costretti a stare a terra per così tanto tempo".