Accusato di aver adescato una dodicenne ai giardinetti: anziano condannato a un anno di carcere

Si è chiuso con una sentenza di condanna ad un anno di reclusione il procedimento in corso al tribunale di Cuneo che vedeva imputato un ottantenne sotto accusa per aver ‘adescato’ una dodicenne. La vicenda nel 2018 ai giardinetti di Largo Argentera di Borgo San Dalmazzo.

Il reato, noto anche come ‘child grooming’, introdotto dalla legge 170 del 2012, in attuazione dell’art. 23 della Convenzione di Lanzarote, è collocato nell’ambito dei reati sessuali. La fattispecie lo definisce un ‘delitto preparatorio’ con cui si è inteso anticipare la punibilità di altri delitti più gravi. Gli atti costitutivi posti in essere con l’adescamento devono dunque essere funzionali a questi ultimi, come da codice «qualsiasi atto volto carpire la fiducia del minore attraverso minacce, lusinghe...».

Quel giorno, un militare in borghese, venuto a testimoniare nella scorsa udienza, aveva notato l’imputato seduto da solo su una panchina. “Ad un certo punto una ragazzina si è avvicinata con la bicicletta, attirata dall’uomo che la chiamava con la mano. Inizialmente ho pensato fossero nonno e nipote. Poi, quando ho sentito l’imputato dirle ‘sei un po’ birichina’ e l’ho visto toccarle con un dito il fianco e la gamba destra. Ho chiamato una pattuglia di colleghi”.

Secondo la ricostruzione fornita da altri colleghi, l’anziano le avrebbe detto in un secondo momento: “se torni dopo io prendo un caffè e ti offro un gelato”. Il luogo tenente intervenuto successivamente per fermare l’uomo, ha riferito di aver rinvenuto nel suo marsupio anche un coltellino serramanico. “E’ spuntato e lo uso per tagliare la frutta” si è difeso l’imputato durante l’esame.

In aula, la mamma della ragazzina ha raccontato di essere venuta a conoscenza dell’episodio da sua figlia, confermando la ricostruzione: “Mi ha anche detto che appena ha visto il coltello si è allontanata”.

Nel 2018 l’imputato abitava a Milano, quel giorno e si trovava a Borgo San Dalmazzo per motivi di famiglia e alloggiava in un b&b. In ritardo per effettuare il check-in si è messo ad aspettare su una panchina di Largo Argentera: “Stavo attendendo di poter entrare in camera seduto ai giardinetti. La ragazzina mi ha chiesto che ora fosse e ha continuato a girare in bicicletta. Andava e veniva, diceva che stava aspettando un’amica. Per passare il tempo abbiamo chiacchierato. Non le ho offerto un gelato. Non le ho nemmeno detto ‘se fossi la mia ragazza ti porterei a fare le gare in bicicletta’. È inventato. Le ho detto che era in gamba con la bicicletta e che avrebbe potuto partecipare a delle gare’. Non mi sarei mai sognato di toccarla.”