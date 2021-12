Intervento dei Vigili del fuoco di Alba, nella notte, a Sommariva del Bosco.

Le squadre sono state chiamate ad intervenire in vicolo Lavini, per l'incendio di un tetto di un'edificio residenziale all'altezza del numero civico 9/A.

I pompieri, una volta giunti sul posto, hanno lavorato dapprima per l'estinzione delle fiamme, e successivamente per la messa in sicurezza dell'edificio e tutte le verifiche del caso, volte ad appurare l'agibilità dell'edificio.