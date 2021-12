5 modi migliori per vivere la sessualità

Stare bene coinvolge decisamente troppi aspetti della nostra esistenza, dalla psiche al corpo, per poter essere qualcosa di raggiungibile in maniera semplice e diretta. A contribuire al benessere è anche la sfera più intima del nostro essere, la sessualità. Solo che a volte educazione, pregiudizi, tabù mentali possono impedirci di viverla con serenità. Sgombriamo il campo: non esistono cose che non vanno bene, nella misura in cui vengano fatte in maniera rispettosa. Se vi piacciono giochi erotici particolari come le pratiche BDSM oppure non disdegnate la possibilità di frequentare portali come https://www.olecams.com/it, ripetete con noi: va benissimo così.

Vediamo cinque modi (non certo gli unici: ognuno ha ciò che va bene a sé - Il punto è scoprirlo il prima possibile!) per vivere la sessualità in maniera migliore.



1. Fiducia e autostima

Stima e tranquillità con voi stessi. Certo, la pubblicità, la moda, i film, tutto sembra dirci che se non siamo belli e aitanti come Johnny Depp (ok, il giovane Johnny Depp, ma era per capirci!) o Marion Cotillard, non avremo speranza di conquistare il cuore di chi fa battere il nostro, né tanto meno di saperci fare nell'intimità.



Niente di più sbagliato, ovviamente. Intanto, perché la vita vera non è un film (né tantomento un film erotico con protagonisti dalla resistenza sovrumana!). Non è un percorso semplice, scoprirsi in armonia con il proprio corpo, ma riuscire ad arrivare a questo punto migliorerà la vostra sessualità, rendendovi sereni nel mostrarvi al partner e nel lasciarvi andare ai momenti più privati di condivisione.

2. "Ascoltare i ritmi del partner

Non solo uomo e donna, ma anche singolarmente ognuno di loro, ha ritmi, modi e tempi diversi, per raggiungere il climax e quindi l'orgasmo.



Armonizzare i ritmi e i movimenti, capire quando il momento topico è vicino e assecondare le emozioni e i corpi è uno dei segreti più belli dell'intimità sessuale. Per questo, aprirsi all'altro/altra e capire le sue dinamiche non potrà che regalarvi una vita sessuale più bella.

3. Dare spazio alle fantasie

Li cantava anche John Lennon, i "mind games" che ci fanno sognare ed evadere dalla realtà. Hanno un influsso notevole anche sulla nostra vita sessuale: del resto, il cervello il principale organo sessuale.



Mettere in pratica insieme al/alla partner una fantasia erotica, magari facendosi aiutare da alcuni sex toys molto discreti e che funzionano tramite app del cellulare, potrebbe essere uno di questi giochi dai risultati molto piacevoli.

4. Sdrammatizzare le defaillances

Vedi il punto 1: nessuno di noi è Rocco Siffredi o Sasha Grey. Purtroppo, dirà qualcuno. Sia quel che sia, le fatiche del lavoro, una condizione fisica non atletica, la stanchezza e perché no qualche piccolo problema psicologico possono portarci alla classica "cilecca". Anche qui: relax e condivisione: non è una gara in cui vincere per forza la medaglia d'oro. Parlare, parlare, parlare e condividere con il/la partner.

5. Rilassarsi

La gattina frettolosa fece i gattini ciechi, si dice. Lo stesso vale per il sesso: come dicevamo prima, non abbiamo record mondiali da battere o gare da vincere. Ciò che conta è stare bene insieme al partner. Di conseguenza, relax and take it easy: godiamo al massimo di ogni istante di intimità: più saremo tranquilli e rilassati, meglio staremo tutti/e.