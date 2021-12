5 motivi principali per cui è difficile perdere peso

Hai deciso di perdere un po’ di peso dopo un’onesta e attenta valutazione del tuo aspetto. Vuoi sentirti meglio e affrontare le giornate con slancio ed energia, con leggerezza ed equilibrio, e sai che dimagrire qualche chilo sicuramente ti aiuterebbe. Probabilmente ti sei documentato e hai scelto il percorso che ti si addice di più, forse hai optato per i prodotti dimagranti che possono agevolare il tuo compito. Però stai incontrando qualche difficoltà e non riesci a perdere peso come vorresti. Vuoi sapere qual è il motivo? Continua a leggere per scoprirlo.

1. Segui un’alimentazione poco corretta

Il primo fattore sul quale investigare è sicuramente il tipo di alimentazione che stai seguendo. Sei sicuro di esserti affidato alla dieta giusta? Iperproteica, dissociata, paleolitica, chetogenica, zona, e chi più ne ha, più ne metta! Ne esistono talmente tante che è facile confondersi e non applicarle nel modo corretto.

Qualsiasi dieta che comporti una riduzione delle calorie assunte giornalmente potrebbe farti dimagrire, ma non tutte sono adatte al tuo organismo. Alcune possono escludere alimenti che per te sono fondamentali per sentirti bene. Altre potrebbero costringerti a mangiare cibi che non ti piacciono, o ancora, privarti di alcuni nutrienti fondamentali. È così che si crea una situazione di squilibrio nel corpo che comporta stress e frustrazione e, di conseguenza, uno stallo nel percorso di dimagrimento.

Valuta anche i quantitativi di cibo che assumi, oltre al tipo di dieta che hai scelto. Forse stai mangiando troppo, senza prestare attenzione a condimenti e quantità di alcuni nutrienti? Attenzione, perché è facile eccedere e assumere troppe calorie che rendono impossibile avanzare nella perdita di peso. Al contrario, se mangi troppo poco, il tuo corpo entra in allarme temendo una sorta di “carestia” e inizia a risparmiare energia impedendoti ancora una volta di dimagrire.

2. Non ti muovi abbastanza

Il movimento è fondamentale per mantenerci sani e attivi e influisce su tanti aspetti della vita: riduce lo stress, ci fa sentire più felici e ci aiuta a dimagrire velocizzando il metabolismo. Se eviti di muoverti per pigrizia o perché non trovi uno sport giusto che possa stimolarti all’azione, dovresti correre ai ripari. Dimagrire restando sedentari, infatti, è molto più difficile e costringe a prolungare la dieta a lungo per ottenere gli stessi obiettivi.

Se devi perdere qualche chilo ti basterà modificare alcune delle tue abitudini: evita l’ascensore e fai le scale, raggiungi il negozio per la spesa a piedi anziché in macchina, oppure fai una passeggiata tutti i giorni a passo deciso per almeno mezz’ora.

3. Sei preda degli ormoni o assumi medicinali

In alcuni momenti della vita, l’influenza degli ormoni nell'organismo femminile si fa sentire: la menopausa, per esempio, è uno dei classici fattori che rende più difficile perdere peso nonostante ci si affidi a una corretta alimentazione. Ma anche gli ormoni tiroidei o quelli prodotti dallo stress possono amplificare questa difficoltà. Infine, è noto che durante il ciclo mestruale mensile si tende ad accumulare un po’ di peso o si fatica a calare: la causa, in questo caso, è temporanea ed è rappresentata dalla ritenzione idrica aumentata di questi giorni, che scompare al termine del ciclo.

È bene ricordare che anche alcuni medicinali possono influire sulla perdita di peso o addirittura provocare un lieve aumento: consulta il tuo medico se vuoi saperne di più e prenderti cura della tua salute nel modo migliore.

4. Sei poco paziente o ti manca un po’ di motivazione

L’aspetto psicologico del percorso di dimagrimento è fondamentale. Se ci si affretta verso l’obiettivo finale, senza curare con pazienza tutte le tappe, è facile incappare in qualche periodo di stallo durante il quale non si riesce a perdere peso. Il segreto è procedere a piccoli step: concentrati sulla perdita di un chilo per volta, lentamente ma con costanza, ed evita di pensare a quando dovresti raggiungere l’ambita meta finale!

La motivazione deve necessariamente trovarsi alla base di qualsiasi strada si decida di intraprendere, incluso il percorso di dimagrimento. Stai affrontando una dieta per i motivi giusti? Vuoi dimagrire per regalarti un corpo più tonico e in salute? Oppure senti arrivare la primavera e la tanto temuta quanto assurda “prova costume”? Cerca la tua motivazione dentro di te e premiati con qualche piccolo regalo per ogni chilo perso: un vestito nuovo, una serata al cinema, un incontro con gli amici.

5. Lo stress ti tormenta...

...E purtroppo l’organismo reagisce sempre nel modo peggiore: perdere peso diventa difficile e si vive la situazione con frustrazione e rabbia. Sapevi che lo stress psico-fisico comporta un innalzamento dei livelli di cortisolo? Questo si traduce in un rallentamento del metabolismo e anche nell’aumento dell’appetito e di conseguenza nell’introduzione quasi incontrollata di un maggior numero di calorie che rende difficile portare avanti una dieta nel modo corretto.

Per combattere lo stress cerca di migliorare il tuo stile di vita, rallenta i tuoi ritmi se sono frenetici, dormi il giusto numero di ore a notte e prova qualche disciplina rilassante come lo yoga. Vedrai che i risultati non tarderanno ad arrivare.

Un ultimo suggerimento

Dedicato in particolar modo ad amici, familiari e parenti: è difficile perdere peso se si è perennemente sottoposti a tentazioni culinarie da parte di chi ci sta vicino. Incoraggiamo dunque chi sta tentando di perdere peso per il proprio benessere, magari adottando anche noi uno stile di vita più sano ed evitando di offrire pasti sontuosi e iper calorici. Non potremo che trarne tutti quanti molti benefici!