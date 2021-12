"A Berlino" è il nuovo libro di Eros Pessina

L'imprenditore, scrittore, storico, poeta e cantautore cuneese ha lasciato nuovamente un segno del suo pensiero sull'Europa e sui possibili sviluppi evolutivi politico sociali. Il volume "A Berlino. Aspettando una nuova primavera" è stato appena pubblicato dalla Genesi editrice di Torino, già disponibile nella Mondadori Store, sarà disponibile nelle altre librerie online ed anche nelle normali librerie.



Eros Pessina, nel suo ruolo di storico e politico, partendo dalla sua passione per lo sviluppo europeo, nata nei pomeriggi trascorsi a Cavour con il Ministro Antonio Giolitti, quando era studente universitario, ci regala un appassionato studio di una possibile evoluzione delle Istituzioni europee. Pessina ci racconta anche degli ambienti berlinesi, che è solito frequentare per il suo lavoro al CEN di Bruxelles.



Il critico letterario Prof. Sandro Gros-Pietro ha detto dell'opera di Eros Pessina: "In mezzo ai tanti profeti di disgrazie e ai tanti scrittori del più nero pessimismo, leggere i progetti di un imprenditore e uomo politico cuneese, animato da un amore irriducibile per la sua terra e tale da fargli concepire un unico arcobaleno che congiunga la foce del Tago con lo stretto dei Dardanelli è veramente una gioia per la mente e per il nostro cuore di vecchi e irriducibili europeisti".