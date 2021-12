"Conad rispetti gli orari contrattuali": sciopero 'natalizio' per i lavoratori dell'iper di Cuneo

Indetto uno sciopero unitario per l'intero turno di lavoro dalle tre sigle del settore terziario, distribuzione e servizi di Cgil, Cisl e Uil alla Conad Grande Cuneo di via Margarita.

I lavoratori incroceranno le braccia subito dopo Natale, nella giornata di lunedì 27 dicembre, con un presidio davanti all'ipermercato dalle ore 10 alle ore 13. In quell'occasione verranno distribuiti dei volantini che spiegano le motivazioni della protesta che sono da riferirsi all'"errata applicazione degli orari di lavoro ai dipendenti inquadrati con orario part-time" che secondo fonti sindacali sarebbero la maggior parte delle 122 maestranze impiegate in Conad e perlopiù donne.

"Gli orari contrattuali - scrivono in una nota sindacale i tre segretari provinciali Ivan Infante (Filcams), Alessandro Lotti (Fisascat) e Fabio Bove (Uiltucs) - restano quelli ancora sottoscritti con la vecchia azienda Auchan che non rispecchiano l'attuale organizzazione del lavoro attualmente nel punto vendita. Sistematicamente riscontriamo l'abuso dell'utilizzo di clausole elastiche e flessibili previste contrattualmente."

Su queste problematiche già a fine ottobre era stato proclamato lo statto di agitazione dalle tre sigle.

"Capita spesso - aggiunge Fabio Bove - che le lavoratrici ricevano il sabato i turni per il lunedì, non permettendo loro di organizzarsi. Quando c'è una norma vigente che spiega come questo non può avvenire con contratti di tipo part time."

L'iper di via Margarita era passato dalla francese Auchan alla Conad nel luglio del 2020, con l'assorbimento di gran parte delle maestranze.