Consegna borse di studio e test visivi al Grandis nel giorno di Santa Lucia

Giornata di festa all’Istituto Grandis di Cuneo. Nel giorno in cui si festeggia Santa Lucia, protettrice della vista, gli studenti del corso per Ottico hanno trascorso la giornata svolgendo, negli attrezzati laboratori del loro corso di studi, test visivi sugli allievi delle classi terze degli altri indirizzi presenti al Grandis: Tecnico Turistico, Servizi commerciali, Manutenzione e assistenza tecnica, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale.



Nel pomeriggio si è svolta la cerimonia di assegnazione di cinque borse di studio, in memoria di Pietro Rosso – ottico in Cuneo, del valore di 500€ ciascuna donate dalla famiglia Rosso. Sono stati premiati gli allievi delle cinque classi dell’indirizzo Ottico che si sono distinti per i risultati eccellenti ottenuti nell’anno scolastico 2020-21.



Le borse di studio sono state attribuite a: ILARIA MIINO; SOFIA CAVALLO; VALERIA SCAVONE; CAROLA FENOGLIO; SOFIA FANELLO.



I premi sono stati consegnati dai famigliari di Pietro Rosso, che hanno scelto di ricordare il loro caro valorizzando l’impegno e l’entusiasmo dei futuri ottici.