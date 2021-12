Il Bonelli al vertice della classifica delle scuole della Granda

Anche quest’anno la piattaforma curata dalla Fondazione Agnelli “Eduscopio”, che mette a confronto le performance dei diplomati dando un voto alle scuole, ha assegnato all’Istituto Bonelli di Cuneo la prima posizione tra gli Istituti tecnici economici della provincia nella sezione “preparazione agli studi universitari” e la seconda in quella relativa all’ ingresso nel mondo del lavoro.



Un bel riconoscimento che inorgoglisce la Dirigente, gli insegnanti e, ovviamente, i diretti interessati, cioè gli alunni!



Da sempre l’Istituto Bonelli si propone di fornire ai propri studenti un ampio bagaglio culturale, con particolare attenzione alla conoscenza del mondo della finanza, delle banche, della Borsa, del Diritto e allo studio delle lingue; al contempo, è una scuola sempre “al passo coi tempi”, che fornisce competenze approfondite in campo economico per un immediato ingresso nel mondo del lavoro.



A tal fine ogni anno la scuola organizza incontri con il settore dell’imprenditoria, del business e del marketing del territorio per mettere in contatto i giovani con la realtà lavorativa più vicina al loro campo di studio.



E i risultati non mancano: un’altissima percentuale di ragazzi viene richiesta dalle aziende a partire già dal termine dell’esame di stato, molti tra quelli che hanno scelto di non proseguire gli studi universitari “si sistemano” poco dopo il diploma. Un successo e una garanzia non da poco visto il mondo in cui viviamo!



Ecco gli indirizzi verso cui orientare la scelta:

• AMMINISTRAZIONE FINANZA & MARKETING (AFM)

• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (RIM)

• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA)



Per informazioni, consultare il sito istituzionale (https://www.itcbonelli.it), la pagina web: https://sites.google.com/itcbonelli.edu.it/vieni-al-bonelli/ oppure venire direttamente al Bonelli il 15 gennaio 2022 per l’ultima giornata di scuole aperte.