Impianto dentale: consigli utili per orientarsi in fase di scelta

Tutti vorrebbero avere un sorriso splendente e dei denti bianchissimi, purtroppo però questo non è sempre possibile. È chiaro che, in diverse situazioni, una dentatura storta oppure altre problematiche a livello di igiene dentale o di natura maxillo-facciale, portano anche a problematiche di carattere psicologico, legate al fatto che non si può sfoggiare un bel sorriso, con evidente perdita di fiducia e di consapevolezza in sé stessi.

In diversi casi si può ovviare a questa situazione andando a installare un impianto oppure un ponte nel punto in cui si sono verificati dei problemi. È chiaro che, prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione chirurgica, si dovrà necessario provvedere a una valutazione generale dello stato di salute del paziente, in modo particolare cercando di analizzare a fondo lo stato non solo dei tessuti duri, ma anche di quelli molli che fanno parte del cavo orale.

Prima di effettuare un impianto, chiaramente, dovranno essere svolti diversi esami, in modo tale da approfondire anche la situazione relativa al collocamento delle strutture limitanti, in che stato si trovano i denti dell’arcata su cui è necessario un intervento, ma anche le motivazioni che spingono il paziente ad affrontare un intervento del genere. Inoltre, chiaramente si dovranno anche valutare in maniera piuttosto diretta e trasparente i prezzi di impianti dentali, in modo tale da confrontarli e ottenere il preventivo più vantaggioso.

Gli esami che è necessario svolgere

Il primo passo che di solito bisogna fare, su consiglio del proprio dentista, è quello di effettuare un esame che è denominato ortopantomografia, subito seguito da una TC. Si tratta di esami che offrono la possibilità di stabilire con una certa cura lo stato di conservazione in cui verte la mascella. Un quadro diagnostico che si può ottenere solo ed esclusivamente facendo uso delle tecnologie più all’avanguardia, come ad esempio dei sistemi 3D CBCT, in maniera tale da poter successivamente avere tutti i dati necessari per un’ottimale programmazione dell’impianto.

In seguito allo svolgimento di tali esami, il dentista potrà formulare al paziente un adeguato trattamento impiantologicoe, contestualmente, fornirà anche un prospetto con un riepilogo dei costi da affrontare, che indubbiamente non saranno molto bassi,

A cosa servono gli impianti dentali

Si tratta di una soluzione rappresentata da viti create in un materiale come il titanio, che consente di effettuare la sostituzione di denti che hanno gravi problematiche e che devono essere per forza di cose estratti o non sono già più presenti all’interno del cavo orale del paziente.

Gli impianti si distinguono, sia in base allo scopo che alla natura, rispetto ai ponti piuttosto che alle protesi, per corrispondere a delle soluzioni che hanno carattere definitivo e fisso, mentre invece i protesi sono strutture che possono essere sostituite nel corso del tempo.

La scelta di un impianto dentale ideale in base alle proprie esigenze deve essere fatta provando prima di tutto a capire lo stato della componente visibile dei denti e di quella che non si può vedere, ovvero la radice, così come dell’osso mascellare. Quando l’impianto dentale viene innestato all’interno dell’osso, ecco che si trasforma in una sorta di radice, che verrà sfruttata dal dente sostitutivo che verrà applicato.

Nella maggior parte dei casi, il materiale migliore per la creazione di un impianto dentale è il titanio. In ogni caso, a chi è stato prospettato un simile intervento, non serve preoccuparsi più di tanto, dal momento che si tratta, in tutto e per tutto, di una procedura che non comporta alcun tipo di dolore, dato che, al pari di un’estrazione di un dente, viene portata a termine ovviamente in anestesia locale.