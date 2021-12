L'educazione finanziaria preme lo "start" in Italia e nei Balcani

Un molto interessante colloquio amichevole si è svolto, nei giorni scorsi, in Tirana, presso la sede del ministero per la tutela della piccola e media impresa e per lo sviluppo delle start up.

La ministra della Repubblica d'Albania delegata dal governo Rama, onorevole Edona Bilali, ha ricevuto in dono, dal giornalista e addetto stampa Alessandro Zorgniotti, due edizioni di pregio dei Manuali del Professor Beppe Ghisolfi su Lessico finanziario e Fondazioni bancarie di diritto italiano.

L'occasione è stata propizia per una puntualizzazione della situazione economica del Paese adriatico e balcanico occidentale nello scenario immediatamente post pandemico. Si è sottolineato come una economia in prevalenza diffusa e domestica come è quella albanese, non dissimile come tale dall'Italia in quanto incentrata su una miriade di piccole e di micro imprese a conduzione individuale e familiare, abbia potuto beneficiare di una politica governativa, quale è quella attuata dal Premier Rama, che ha consentito di evitare chiusure generalizzate delle attività, assicurando la continuità lavorativa e puntando sulla responsabilizzazione e sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della campagna vaccinale e di corretti comportamenti individuali preventivi.

Le istituzioni finanziarie internazionali hanno certificato, nel contesto dei Paesi balcanici in regime di Preadesione all'Unione Europea, la condizione di maggior vantaggio di cui l'Albania gode in termini di capacità di assorbimento dello shock pandemico e di miglioramento addirittura ulteriore al confronto con il periodo precedente l'emergenza sanitaria.

Il posizionamento sul mare Adriatico e la diretta rapportabilità geografica all'Italia e all'Unione Europea fanno sì che, da adesso in avanti, numerosi settori produttivi potranno ricollocarsi con profitto in Europa localizzandosi sul mercato albanese in un diretto dialogo virtuoso di distretto e di filiera con i sistemi economici italiani e degli altri Paesi europei avanzati. Saranno così riavvicinate e ricondotte a unitarietà le diverse fasi della catena di produzione del valore in settori come agricoltura, industria di trasformazione, energia e turismo.

Ampio apprezzamento è stato espresso nei confronti delle politiche legislative e fiscali del ministero diretto dall'onorevole Bilali, e che tendono a sistematizzare il dialogo tra economia finanziaria ed economia reale, sulla base altresì delle buone prassi che potranno essere interscambiate tra Italia e Albania e tra le rispettive architetture giuridiche e ordinamentali vigenti nei settori educativi e bancari, per esempio in tema di incubatori tecnologici e finanziari, di sviluppo degli istituti tecnici e professionali, di sostegno amministrativo e monetario alle start up a più alto potenziale di crescita professionale e innovativa e di creazione di reddito pro capite.