Livio Delfiore è il nuovo presidente dell’ADAS Saluzzo Fidas

Lunedi 13 dicembre l'ADAS Saluzzo Fidas ha ufficializzato la squadra del direttivo composto da sette consiglieri con la proclamazione di Livio Delfiore al vertice.



L'attuale presidente in carica Ferruccio Beltramo dopo quattro anni diventa vicepresidente a favore di Livio Delfiore che ha fatto il passaggio inverso, da vicepresidente a presidente. Quest'ultimo oltre ad essere da molti anni referente territoriale di Sanfront, è stato attivo nel direttivo dell'ADAS Donatori sangue, come vicepresidente per ben 14 anni ed ora guiderà i 23 gruppi e i circa 2.500 soci donatori iscritti all'associazione.



“Una grande responsabilità che con orgoglio ho accettato, per poter rappresentare tutti i nostri donatori nelle sedi opportune, dall'ASL agli ospedali locali passando per la Banca del Sangue ADSP fino in Regione Piemonte. - dichiara Livio Delfiore al termine della riunione - Il periodo che stiamo vivendo - continua il presidente - sta mettendo a dura prova il sistema sangue, le donazioni nei prelievi locali risentono della mancanza di medici e infermieri a causa del loro trasferimento agli hub vaccinali".



La situazione è complessa ma sono convinto che solo con un lavoro di squadra insieme ai due vice presidente Ferruccio Beltramo e Mirko Silvestro, in sinergia con tutto il direttivo e i rappresentanti locali, potremmo superare anche questo periodo. Oltre ai sopra citati gli altri eletti sono: Valerio Ardusso (segretario), Musso Dario(tesoriere), Miolano Marco (aiuto segreteria), Biadene Luciano (mentore).



Lavorerò attivamente per continuare l'opera dei miei predecessori concentrando tutte le mie energie per la promozione del dono del sangue e del plasma, per sostenere i progetti di beneficenza sul territorio e per portare sempre più giovani a donare, partecipando attivamente alla vita associativa.



Credo sia necessario riuscire tutti insieme a garantire un ricambio generazionale a tutti i livelli perchè l'ADAS Saluzzo FIDAS possa continuare la sua gloriosa storia, da 60 anni protagonista del dono del sangue a Saluzzo e nei 23 comuni limitrofi. Ringrazio i donatori e il direttivo augurando buone feste e buona donazione a tutti”.