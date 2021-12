Palestra? Si ma a casa con l'home gym!

Da due anni la nostra vita è radicalmente cambiata, in quanto l’avvento della pandemia e la ridotta possibilità di muoversi hanno influito sulla nostra percezione e sulle abitudini quotidiane.

Andare al lavoro, recarsi a scuola o uscire con gli amici non sono più attività così comuni come una volta, in quanto bisogna stare sempre in guardia e adattarsi a ciò che la società è in grado di offrirci.

Anche il settore della palestra e dell’allenamento è cambiato in seguito alla manifestazione del Covid, poiché molti luoghi sono stati chiusi e diversi atleti e sportivi hanno dovuto improvvisare delle palestre arcaiche all'interno delle proprie case.

Da questa nuova esigenza però, si è diffusa quella che viene definita home gym, ovvero una vera e propria palestra casalinga che è dotata di tutti i comfort per allenarsi senza uscire di casa.

Scopriamo meglio di che cosa si tratta e quali sono gli accorgimenti fondamentali per realizzare un perfetto luogo nel quale allenarsi.

I vantaggi di creare una home gym

La parola home gym sta a indicare proprio una palestra che sorge fra le mura della propria casa, in una stanza che magari non ha uno scopo ben preciso e che per questo motivo può accogliere tutti gli strumenti tipici di un allenamento quotidiano.

Ovviamente una home fitness non potrà mai essere grande ed accogliente come una palestra ma, a parte questo piccolo particolare, può essere utilizzata in maniera estremamente funzionale, garantendo una lunga lista di vantaggi a chiunque decida di installarla.

Avere a disposizione una home gym personale vuol dire potersi allenare senza vincoli di tempo o di orario, in quanto ognuno può svolgere gli esercizi che desidera in qualunque momento della giornata senza dover uscire di casa.

Non esiste poi un abbonamento da dover pagare, anche se bisognerà sostenere dei costi per l'acquisto di tutti gli strumenti e gli attrezzi fondamentali per l'allenamento.

Si potrà poi evitare la folla dovuta alla presenza di più sportivi all'interno della stessa palestra, in quanto sarai il solo a svolgere gli esercizi nella tua casa, oppure potrai farti accompagnare da qualche amico fidato per rendere più divertente la sessione.

Potrai inoltre optare per quegli attrezzi che risultano essere fondamentali al tuo allenamento, senza spendere soldi per dispositivi che non intendi utilizzare.

Una volta stabiliti tutti i vantaggi di avere una home gym è importante sapere come organizzare lo spazio a casa e scegliere le attrezzature per realizzare la palestra in casa fra quelli offerti da Xenius Usa .

Come organizzare una palestra in casa?

La prima cosa che dovrai valutare per realizzare la tua home gym è lo spazio, in quanto dovrai compiere dei movimenti e scegliere il tipo di attrezzatura da utilizzare.

Anche la scelta della pavimentazione è basilare poiché, in base all’esercizio da svolgere, potresti avvalerti di pedane o di materassini in gomma per ammortizzare gli urti e ridurre al minimo di infortuni.

Pensa poi alla disposizione delle mensole che andranno ad accogliere gli attrezzi quando non li utilizzi, in modo da rendere gli spazi ottimizzati e sapere esattamente dove riporre e trovare i vari utensili.

Per quanto riguarda la scelta dell’attrezzatura sportiva, inizia acquistando tutti quei dispositivi che sei sicuro di voler utilizzare e che, sicuramente, risultano indicati per ogni tipo di allenamento.

Citiamo quindi corde, manubri, pesi di varia entità, vogatori, kettlebell, elastici e carichi di diversa portata.

Qualora ti dovessi trovare bene con questa soluzione potrai procedere acquistando macchinari di fascia superiore, come gabbie da crossfit, tapis roulant e cyclette.

Ricorda inoltre di attrezzare una zona per tutte le esigenze che potrebbero manifestarsi durante una sessione di allenamento a casa.

Tutto questo ti permetterà di avere a portata di mano asciugamani, salviette, acqua, elastici, auricolari per ascoltare la musica, ma anche computer e cellulari qualora necessitassi di un supporto virtuale e della guida in tempo reale di un personal trailer professionale.

Se seguirai questi piccoli consigli per realizzare la tua home gym personale sarà un gioco da ragazzi e tu sarai libero di allenarti ogni qualvolta ne avvertirai l'esigenza.