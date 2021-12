Perché la mia velocità di download è sempre maggiore della velocità di upload?

Poter navigare tranquillamente sul web è oramai divenuto qualcosa di fondamentale per tutti noi. Non solo utilizziamo Internet per studiare e lavorare, ma nel tempo libero ci rilassiamo davanti a un bel film o ascoltiamo la musica dalle piattaforme più famose. La velocità della nostra connessione è cruciale per riuscire a godere dei contenuti del web senza lag o rallentamenti. Per quale motivo, però, la velocità di download sembra sempre essere maggiore rispetto a quella di upload? Andiamo a scoprirlo nel nostro articolo.

Cosa si intende per velocità di download e upload

Quando si parla di velocità di download e di upload ci si riferisce alla velocità di trasferimento dei dati da Internet al proprio dispositivo e viceversa. Questi valori si misurano prevalentemente in Mbps o Mbit/s, ovvero in Megabit per secondo, dove un Megabit corrisponde a 1.000 Kilobit, cioè a 1.000.000 di bit.

La velocità di download rappresenta il tempo che impiega la tua connessione a trasferire i dati dal server online al dispositivo che stai utilizzando, che sia esso un pc, uno smartphone, un tablet, ecc… Disporre di una buona velocità di download è fondamentale soprattutto per attività come lo streaming online, il gaming, o le videochiamate, per garantirti una visione fluida e continuativa e senza lag.

Al contrario, la velocità di upload indica il tempo che impiegano i dati a essere trasferiti dal pc (o dal dispositivo che stai usando) alla rete. Per esempio quando carichi una foto sul tuo social network preferito o quando mandi una mail con un allegato. A seconda del valore di questo dato potrai inviare i tuoi dati più o meno velocemente.

La connessione asimmetrica

Ti sei mai chiesto cosa significa Adsl? Come spiegano gli esperti di ROUTER-4G , sito specializzato in prodotti informatici, si tratta dell’acronimo tratto dall’inglese di Asymmetric Digital Subscriber Line, ovvero “Line asimmetrica di collegamento digitale”, cioè la tecnologia di telecomunicazioni a banda larga. Il termine asimmetrico indica che nella maggior parte dei casi, i valori di cui si tiene conto sono quelli relativi alla velocità di download, sempre maggiore rispetto a quella di download. Lo stesso vale per la fibra ottica di cui sempre più famiglie iniziano a usufruire.

L’asimmetria della connessione, ovvero i maggior valori in download rispetto all’upload la rende una soluzione interessante per la maggior parte degli utenti che tende a scaricare dati dal web in misura nettamente maggiore rispetto a quanti ne carichi. Ecco perché i provider delle connessioni scelgono di garantire velocità maggior in download. Esistono anche connessioni simmetriche, le cosiddette SDSL, che offrono la stessa velocità sia in download che in upload, ma sono riservate ai clienti aziendali che necessitano di scaricare e caricare notevoli moli di dati.

I valori reali della connessione

Attenzione però perché i valori dichiarati al momento della sottoscrizione di qualsiasi contratto, che sia ADSL o fibra ottica, non corrispondono quasi mai a quanto si ottiene usufruendo effettivamente del servizio. I valori, infatti, dipendono da numerose variabili, fra cui ad esempio, la distanza dalla centralina principale che smista il segnale, il numero di utenti che condividono la stessa connessione nello stesso edificio o nei dintorni, il numero di dispositivi collegati in contemporanea.

Indicativamente, rispetto a quanto dichiarato dalla tua offerta, potresti aspettarti di ottenere circa l’80-90% della velocità garantita, sia in download che in upload. Gli operatori sono in ogni caso obbligati a rispettare una banda minima garantita che devono sempre dichiarare, che indica la velocità minima realmente garantita, sotto alla quale la tua connessione non deve mai andare.

Quali valori puoi aspettarti

Quali valori puoi riuscire a ottenere in download e upload dalla tua connessione internet? Indicativamente puoi considerare di riuscire a ottenere circa 17 Mega in download per una connessione Adsl tradizionale da 20 Mega e 3 Mega in download. Per le connessioni più veloci in fibra ottica da 100 Mega, ad esempio, aspettati di raggiungere circa 85 Mega in download e circa 20 Mega in upload. Ricorda sempre di monitorare la tua velocità con gli appositi strumenti online per verificare che i valori corrispondano almeno alla banda minima garantita.