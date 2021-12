Quanto tempo ci vuole per perdere peso?

Capita di spesso di non trovarsi più a proprio agio con il proprio corpo. Apprezzarci allo specchio, infatti, è qualcosa di difficile se ci trascuriamo e non siamo propriamente in forma. È in questi momenti che spesso si sceglie di intraprendere un percorso di dimagrimento, e improvvisamente ci si aspetta di ottenere subito un risultato. Non è proprio così che funziona, perché per perdere peso bisogna mettere in atto diverse strategie e aspettare che esse funzionino. Ma quanto tempo serve, esattamente? Ti aiutiamo a capirlo in questo articolo.

Perché si accumula peso

L’aumento di peso avviene per diverse ragioni, non sempre uguali per tutti. Ogni organismo, però, ricava l’energia dai nutrienti, espressa in calorie. Per svolgere le varie attività della giornata e anche semplicemente per vivere, consuma la stessa energia. Se il bilancio fra l’energia spesa e quella introdotta con le calorie assunte non è più in pareggio e queste ultime sono in eccesso, si accumulerà grasso, il che porterà a un aumento di peso.

Le motivazioni che portano a questo squilibrio energetico sono le più disparate. C’è chi è preda di una fame incontrollabile e assume troppe calorie quasi senza rendersene conto. Oppure chi sfoga i propri dispiaceri o lo stress sul cibo, senza rimediare a niente ma peggiorando solo la propria situazione. In altri casi, è l’eccesso di sedentarietà che non consente di bruciare il giusto quantitativo di calorie. E allora, bisogna porvi rimedio in qualche modo e trovare una soluzione.

Cosa fare per dimagrire

Per ottenere il deficit calorico necessario alla perdita di peso si possono adottare varie strategie. Una delle soluzioni più comuni è quella di intraprendere una dieta. Che sia sotto controllo medico o trovata sul web, se consente di ridurre le calorie ingerite, molto probabilmente funzionerà. Bisogna però chiedersi a quale prezzo. Una buona dieta, infatti, deve essere non troppo drastica e contenere tutti i macronutrienti fondamentali per il proprio corpo.

L’attività fisica, inoltre, è sempre e comunque fondamentale. Forse da sola non servirà a perdere tutto il peso necessario, ma aiuterà comunque l’organismo a sbarazzarsi più velocemente del grasso in eccesso. Al contempo, offrirà quella impagabile sensazione di benessere che si prova soltanto dopo un buon allenamento e una buona sudata.

Quanto tempo serve a perdere peso

E siamo arrivati al punto cruciale. Una delle prime domande che ci si pone quando si pensa di intraprendere una dieta, quando invece bisognerebbe avere poca fretta e tanta pazienza. Già, perché non è proprio il caso di aspettarsi risultati immediati. E qualora arrivassero, non sarebbero positivi per l’organismo sottoposto a tanto stress, né tantomeno duraturi.

Oggi sappiamo che un chilo di grasso corrisponde all’incirca a 7.000 calorie. Dunque, per smaltire questo ammontare di calorie, dobbiamo necessariamente creare un deficit calorico dello stesso valore. Questo significa che dovremo valutare il nostro fabbisogno calorico giornaliero e da questo sottrarre un certo numero di calorie ogni giorno. Per ottenere un deficit pari a un chilo di grasso, molto probabilmente servirà poco più di una settimana.

Per evitare di incorrere in gravi carenze nutrizionali, occorre bilanciare bene i pasti e non scendere mai al di sotto di una certa soglia, rappresentata dal metabolismo basale. Questo indica il dispendio energetico a riposo e a digiuno, inclusa anche l’energia necessaria per le funzioni metaboliche vitali. Oltrepassare questa soglia sarebbe deleterio e ben poco salutare, oltre che inutile, perché spesso l’organismo reagisce bloccando la perdita di peso.

Ecco perché per dimagrire in modo sano bisogna pensare a lungo termine. Nei primissimi giorni dopo aver intrapreso una dieta, infatti, si perdono tanti liquidi. Se si esagera con la restrizione calorica, il peso scenderà in fretta nelle prime settimane. Ma è dopo circa un mese che il dimagrimento si regolarizza e si assesta sulla vera e propria perdita di grasso, ed è qui che ci possiamo aspettare i risultati migliori.

Un po' di calma e tanti risultati

Insomma, se non si ha troppa fretta e si rispettano le regole di una sana alimentazione e una sufficiente attività fisica, i primi risultati non tarderanno ad arrivare. Una perdita di peso di circa mezzo chilo fino a un chilo a settimana è l’ideale per proseguire il proprio percorso con tranquillità e costanza. Il che significa che nel giro di tre mesi si può arrivare a perdere dai sei ai dieci chili, un ottimo risultato da mantenere nel tempo.

Naturalmente, chi parte con un notevole sovrappeso o con qualche patologia che potrebbe interferire sul dimagrimento, dovrebbe consultare il proprio medico prima di affrontare una dieta. Curare la propria salute e raggiungere uno stato di benessere ottimale deve essere sempre il nostro primo obiettivo.