Trading online: facciamo il punto sulle strategie di investimento più gettonate del momento

Il grandissimo incremento di investitori all'interno delle piattaforme di trading online ha fatto letteralmente esplodere la ricerca di nuove strategie d'investimento. Ne esistono moltissime, alcune di queste sono anche particolarmente complesse e prevedono l'utilizzo di sistemi algoritmici e indicatori specifici. Ve ne sono però altre, particolarmente utilizzate, che sono invece alla portata di tutti, poiché sono di semplice e attuazione.

La loro semplicità le rende particolarmente gettonate e potenzialmente produttive. Qualsiasi strategia d'investimento, infatti, anche la migliore in assoluto, prevede sempre un certo margine di rischio, e per funzionare deve essere abbinata alla giusta scelta degli asset. In questo momento vi sono tre diverse strategie che sono particolarmente utilizzate e alla portata di tutti: la scelta di asset in espansione, l'utilizzo produttivo di uno stop loss e il ricorso al copy trading.

Scelta di asset in espansione

Si tratta di una strategia d'investimento classica, utilizzata da molti anni da investitori di tutto il mondo ma resa maggiormente appetibile dagli effetti innescati dalla pandemia. E' infatti un sistema d'investimento che prevede che il trader si mantenga sempre aggiornato sulle novità del settore. Per farlo è possibile affidarsi a portali specializzatinel mondo degli investimenti finanziari. Ne costituisce un esempio InvestireFacile.net che offre consigli e suggerimenti per aiutare gli utenti a scegliere il settore che potrebbe garantire loro un buon rendimento e ad individuare uno specifico asset su cui puntare.

In ogni caso, è opportuno valutare anche i fattori macroeconomici del momento. Per fare un esempio le dinamiche innescate dalla pandemia hanno reso molto interessanti i titoli legati al settore farmaceutico e ai dispositivi tech utilizzati per il lavoro da remoto.

La crisi energetica ha favorito invece i petroliferi e i titoli legati alle energie rinnovabili. In ogni momento, anche nel più complesso, è sempre possibile scavando a fondo (e magari consultando degli indicatori) scegliere degli asset strategici. Molti investitori per questo motivo attendono dei segnali di tangibile ritorno alla normalità per tornare ad investire in titoli che per colpa della pandemia hanno perso buona parte del loro capitale, come ad esempio quelli legati al mondo dei viaggi.

Utilizzo strategico dello stop loss

L'utilizzo strategico dello stop loss è una modalità d'investimento molto semplice che può essere adottata dai principianti. Può essere utilizzata su azioni, criptovalute, materie prime e indici. La sua adozione più frequente è però quella relativa al mercato azionario e a quello delle crypto. Può essere adottata seguendo questi semplici passaggi:

Individuare un asset potenzialmente strategico.

Investire una somma prestabilita .

. Puntare uno stop loss che riduce il margine di rischio.

Controllare l'investimento ogni giorno .

. Rialzare progressivamente lo stop loss.

In pratica con questa strategia l'investitore ottiene due risultati: limita le perdite stabilendo la cifra massima che è disposto a perdere se l'investimento non va nella direzione sperata, si assicura un rendimento se l'investimento produce un utile. Infatti controllando l'investimento ogni giorno, l'utente può spostare progressivamente lo stop loss, fino a muoversi in territorio positivo (come se fosse un take profit), se l'andamento del titolo lo consente.

Utilizzare il copy trading

Il copy trading non è propriamente una strategia ma un sistema di investimento molto interessante, soprattutto per i principianti. Si tratta di una possibilità offerta da diverse piattaforme del settore e permette di replicare gli investimenti realizzati da esperti affermati, ovviamente con importi differenti e conoscendone in anticipo il margine di rischio. Si tratta di una modalità d'investimento molto interessante che non esisteva fino a qualche anno fa.

Grazie al copy trading molti investitori riescono non solo a realizzare degli utili, anche se questo aspetto rappresenta sempre un'incognita su cui pesano diversi fattori, ma anche ad accrescere le proprie competenze e magari ad apprendere nuove strategie d'investimento più complesse, grazie alle metodologie impiegate dai massimi esperti del settore e osservate in modo attivo da chi utilizza il copy trading.