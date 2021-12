Un anno intenso per Associazione INSIEME

L’Associazione Insieme fa il punto di fine anno e ripassa le iniziative ed attività portate avanti nel 2021, con tutte le difficoltà di questo periodo pandemico, e si proietta nel 2022 con l’entusiasmo che la contraddistingue.



A partire dal ciclo di incontri formativi del Workshop gratuito in collaborazione con AISPA, rivolto agli amministratori, dipendenti pubblici e cittadini, che si sono svolti online in primavera e in presenza nell’autunno-inverno - un paio di date sono previste ancora in gennaio - e che hanno riscontrato una buona partecipazione, con relatori di alto profilo professionale e competenza su temi di grande attualità per la gestione della “cosa pubblica”. Intanto non si è fermato il lavoro dei Pianeti della Galassia Granda, i quali hanno svolto in modo continuo la loro attività ed organizzato incontri e convegni su vari argomenti: dall’orientamento al mondo del lavoro e dell’università ai bonus edilizi, dall’economia circolare agli effetti della pandemia sui ragazzi e adolescenti, dalle criptovalute all’economia post-covid.



L’associazione quest’anno ha visto nascere due gruppi territoriali “interni”, quello del Saviglianese e del Monregalese, che supportano iniziative ed attività delle proprie zone per incentivare lo sviluppo locale. Non dimentichiamo poi la presentazione del libro di Mariella Enoc avvenuto ad Alba nell’autunno, i convegni sulle “Sfumature d’ambiente” tenutosi a Mondovì durante l’assemblea annuale a ottobre ed il convegno “Un Pianeta per i Giovani” svoltosi a Cuneo qualche settimana fa.



«E’ stato un anno intenso dove abbiamo dato prova di non volerci fermare, nonostante i problemi della pandemia» afferma Marcello Cavallo, Presidente di Insieme «Nel nuovo anno cercheremo di non essere da meno. Abbiamo raccolto molte risorse umane capaci e con volontà per dare, come associazione, un contributo allo sviluppo del nostro territorio, anche con azioni concrete quali ad esempio il Piano Strategico della Provincia di Cuneo, che è stato presentato a Roma per i fondi del PNRR. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori ed i soci che si adoperano nell’attività associativa e ci auguriamo che il 2022 sia veramente l’anno della “rinascita”».