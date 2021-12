Continuano gli appuntamenti del Festival "Uto Ughi per i giovani da la Santità sconosciuta"

Si ama ciò che si conosce. Ed è questo il principio che sta alla base di ciò in cui crede uno dei più grandi violinisti del nostro tempo, il Maestro Uto Ughi. Se i giovani non conoscono la musica, quella con la M maiuscola, come possono amarla?



Natascia Chiarlo, musicista e assistente di Ughi, ha concretizzato questo credo ideando, assieme a lui, un Festival che ha proprio questa finalità: avvicinare i giovani alla musica classica, ad un repertorio senza tempo. Non solo concerti, ma dialogo con i grandi interpreti, che scendono dal palco e raccontano, spiegano, rendono viva la musica per i giovani.



In un momento in cui le nuove generazioni hanno subito un grave impoverimento formativo e culturale a causa della pandemia, il Maestro Uto Ughi, d’intesa con l’Associazione culturale Arturo Toscanini e con la collaborazione e il sostegno della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, ha elaborato quindi un programma ricco di interpreti affermati, talenti virtuosi e momenti musicali eccellenti per far vivere al pubblico l’emozione della grande musica.



La mission di questo Festival rispecchia in pieno quelli che sono i valori della Fondazione Ferrero: sostegno alla cultura musicale e alle nuove generazioni, occupazione per i giovani, diffusione della musica classica.



Con questa finalità, sono in programma incontri con i giovani di tutte le scuole di ogni ordine e grado per trasmettere alle nuove generazioni l’amore, la sensibilità verso la musica e in generale verso la cultura, mediante conversazioni aperte tra i ragazzi, il Maestro Ughi e gli interpreti coinvolti.



Questo tipo di divulgazione ha il merito di catturare l’attenzione dei ragazzi, trasmettendo loro messaggi positivi da applicare alla quotidianità. Attraverso una programmazione di concerti, la musica sarà spiegata in modo semplice e diretto, sollecitando un’attiva partecipazione da parte del pubblico.



Tra i nomi coinvolti, oltre a quello di Uto Ughi, la pianista Elena Matteucci, Paola Gassman e Ugo Pagliai, il pianista Stefano Nanni e Danilo Rossi Prima Viola dell’Orchestra della Scala di Milano, il pianista Giuseppe Carpano e il trombonista Francesco Verzillo, il giovane violinista Indro Borreani, il pianista Andrea Tamburelli per il Progetto a sostegno dei giovani talenti italiani, la Uto Ughi and Friends - Orchestra, gli strumentisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il quartetto di ottoni Canaveis an Brass, I Solisti della Scala di Milano.



PROGRAMMA

MARTEDI' 21 DICEMBRE 2021 • ORE 21.00

Auditorium Fondazione Ferrero - Alba

Giovani talenti italiani:

Indro Borreani Violino, Andrea Tamburelli Pianoforte

Concerto per il sostegno dei giovani talenti italiani

I grandi autori per Violino e Pianoforte

Prenotazione presso FONDAZIONE FERRERO



MARTEDI' 11 GENNAIO 2022 • ORE 21.00

Auditorium Fondazione Ferrero - Alba

CHIUSURA FESTIVAL

“I giovani e la musica. La parola di un Maestro” Conversazione con Uto Ughi

Prenotazione presso FONDAZIONE FERRERO

www.associazionetoscanini.it

Telefono 347-8072022