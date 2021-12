Il Collegio Geometri della Provincia di Cuneo ha premiato i Geometri che in passato hanno operato nelle attività del Collegio

Ieri sera giovedì 16 dicembre, il Collegio Geometri della Provincia di Cuneo ha organizzato una serata di premiazione per i Geometri che hanno nel passato operato nell’ambito delle attività del Collegio, in particolare sono stati consegnate delle targhe ricordo agli Ex Presidenti Giuseppe Lamberti (presidente dal 1995 al 2001), Emilio Dalmasso (presidente dal 2001 al 2005), Piergiuseppe Rinaudo (presidente dal 2005 al 2013), Franco Drocco (presidente dal 2013 al 2017 e dal 2019 al 2021), Livio Spinelli (presidente dal 2017 al 2019 ora Consigliere Nazionale) ed ad alcuni Colleghi già con ruoli di riferimento in Consiglio Direttivo che si sono distinti in attività specifiche: Guido Molineris, Corrado Fino, Margherita Pagliuzzi e Andrea Asselle.



La serata è avvenuta nel segno della sobrietà presso locale in Cuneo, alla presenza dei componenti dell’intero Consiglio Direttivo, del Consiglio di Disciplina Territoriale e alcuni rappresentanti delle istituzioni oltre a formatori che collaborano con il Collegio.



Questa occasione è stata utile anche per valutare le iniziative del Collegio Geometri riferite alla formazione e più in generale delle variegate attività istituzionali di competenza dello stesso.