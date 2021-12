La BOA porta il Natale anche nel quartiere Donatello di Cuneo

Anche il quartiere Donatello avrà il suo albero di Natale di comunità! Dopo il successo del mercatino di Corso Francia e l’entusiasmo crescente dei commercianti a rivalorizzare la zona, martedì 21 dicembre l’albero di comunità arriva nel quartiere Donatello.



Grandi e piccini sono invitati alle ore 16 presso la casa del Quartiere Donatello per poi spostarsi insieme verso la zona dei condomini Pegaso in corso Francia.



Alle ore 16,30 si prosegue con l’addobbo dell’albero in corso Francia, con una merenda insieme. Tutti i cittadini e le cittadine sono invitati a passare di lì, a festeggiare e a donare un addobbo e un augurio.



Anche in quest’occasione si ringraziano i commercianti per la loro preziosa collaborazione.

Per informazioni contattare Sarra al cell. 375 6170 299.