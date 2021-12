Mek&Phebe Tattoo con l'evento di domenica 19 dicembre inaugura una nuova stagione artistica

Mek&Phebe Tattoo si evolve adibendo i suoi locali anche a Galleria D’Arte Contemporanea.



Un nuovo spazio nel centro di Cuneo per l’arte e i suoi linguaggi, una dimensione accogliente ed informale per parlare di arte in maniera semplice e aperta a tutti, attraverso percorsi di riflessione e dialogo, cercando punti di osservazione e stimoli diversi.



Le collaborazioni con artisti del posto e da tutta Italia porteranno a Cuneo una ventata artistica fresca e per tutti.



In Corso Santorre di Santarosa 20 fianco Piazza Europa, Pezzana Federica e Maccaferri Mattia hanno ideato questo progetto con l’intenzione di rivitalizzare il territorio e le sue dinamiche commerciali in campo artistico, creando uno spazio di promozione di giovani talenti e di realtà locali emergenti, ma favorendo anche la circolazione di idee e progetti con numerose realtà commerciali presenti sul territorio.



Non solo la ormai rinomata arte su pelle, ma in più quadri, statue, artigianato e molto altro in esposizione e in vendita, vi aspettano da Mek&Phebe Tattoo Art Gallery, a Cuneo.

Inaugureranno l'inizio di questo nuovo percorso con un evento speciale, in collaborazione con il Relais Cuba e il cioccolato Venchi, che si terrà domenica 19 dicembre dalle 14 alle 18. L'artista Ice.Art.Van realizzerà con i prodotti Venchi un quadro di cioccolata, di cui sarà tramessa la diretta streaming al Relais Cuba di p.zza Europa a Cuneo, e a tutti gli ospiti dello studio Mek&Phebe Tattoo Art Gallery verrà offerta una tazza di cioccolata calda Venchi, o una tazza di vin brulé.



Non Mancate!



Mek&Phebe tattoo

Tatuaggi, piercing, trucco permanente, consulenze e...galleria d'arte.

Lo studio Mek&Phebe Tattoo si trova a Cuneo, in Corso Annibale Santorre di Santarosa 20.



Per informazioni e prenotazioni chiamare il 366-2888056 oppure sui social.

Facebook www.facebook.com/mekphebetattoo/

Instagram https://www.instagram.com/mek_phebe_tattoo_studio_cuneo/