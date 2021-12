Bergesio (Lega): “Conferma dell’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario tutela il made in Italy”

“Bene la conferma dell’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario, che tutela il made in Italy”. Ad affermarlo è il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, commentando i decreti “salva made in Italy” appena firmati dal ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli con i colleghi dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e della Salute Roberto Speranza.



I provvedimenti confermano anche per il 2022 l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza dell’ingrediente primario per latte, yogurt e formaggi, derivati del pomodoro, salumi, riso e pasta.



La decisione va nella direzione indicata dalla Lega: sulla questione, il senatore Bergesio, con i colleghi della Lega Vallardi, Rufa e Zuliani, il 9 novembre scorso aveva infatti presentato interrogazione per chiedere al ministro Patuanelli l'emanazione degli atti necessari a preservare l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario di vari alimenti.



Spiega Bergesio: “L'etichetta risponde alle aspettative dei consumatori di poter avere informazioni in merito all'origine degli ingredienti dei prodotti alimentari, e quindi alla loro qualità e sicurezza, secondo un percorso di trasparenza e di valorizzazione del made in Italy. Il rischio è infatti quello di inquinare il mercato con prodotti importati dall'estero, la cui qualità non è assolutamente paragonabile a quella dei prodotti italiani, sottoposti peraltro a rigidi controlli, arrecando un serio danno, in primo luogo alla salute dei consumatori”.



Infine, il senatore Bergesio conclude: “I decreti impediscono che vengano spacciati come made in Italy prodotti esteri di bassa qualità. I provvedimenti assicurano la trasparenza sulla reale origine dei prodotti alla base della dieta degli italiani. Auspico medesimo intervento per l’origine dei legumi in scatola, della frutta di marmellata e succhi, del grano utilizzato per il pane e i biscotti, la carne e il pesce venduti nei ristoranti”.