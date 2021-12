Nuovo ingresso in Fratelli d'Italia: nel partito Gianmario Raschio, consigliere comunale a Roccaforte Mondovì

Il gruppo di Fratelli d’Italia cresce: è con grande soddisfazione che la Federazione provinciale del partito comunica l’adesione di Gianmario Raschio

Raschio, nativo di Torino, classe 1969, è amministratore comunale di Roccaforte Mondovì dal 2016: nel suo ruolo di consigliere detiene deleghe importanti come Turismo e Cultura.

"Sono pronto – dice Gianmario Raschio – a dare il mio apporto a Fratelli d’Italia, nell’ottica del rispetto e della condivisione di idee. Sono onorato di far parte di questo gruppo, che sta lavorando con coerenza attorno alla leadership concreta di Giorgia Meloni. Un ringraziamento particolare al Coordinatore provinciale del Partito, William Casoni, all’onorevole Monica Ciaburro, al capogruppo in Consiglio regionale Paolo Bongioanni e al responsabileper gli Enti locali Rocco Pulitanò".

"Il nostro partito – afferma il Coordinatore provinciale FdI, Willam Casoni – è quello che sta crescendo in modo più marcato e concostanza. Questo significa che la nostra attività è indirizzata sulla giusta strada, che è quella di cercare di dare risposte il più possibile concrete ai cittadini, facendo sentire loro la vicinanza della politica e delle istituzioni. La preziosa adesione di Gianmario Raschio è poi testimonianza di come l’attività di Fratelli d’Italia stia avvicinando sempre più gli amministratori locali a questa voglia di fare bene politica, partendo appunto dal territorio e da chi lo rappresenta come primo tramite verso la cittadinanza".

Chiunque fosse interessato ad approfondimenti ed informazioni sull’attività politica di Fratelli d’Italia sul territorio della Granda può consultare il sito internet www.fratelliditaliacuneo.com dove sono pubblicati i contatti di tutti i Circoli della Provincia di Cuneo, oppure la pagina Face booK Fratelli d’Italia –Provincia di Cuneo