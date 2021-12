A caccia di talenti tra i commercianti cebani

Il gruppo di famiglie “Into the Groove” ha accolto l’invito dell’associazione commercianti di Ceva e sabato ha partecipato al Dicembre cebano con l’iniziativa della “Caccia ai Talenti”

Più di 70 tra bambini e ragazzi hanno ritirato la mappa e sono andati in cerca dei talenti, disseminati nei negozi del centro storico: un modo per far giocare i più piccoli e le loro famiglie, accendendo l’attenzione nei confronti ai talenti che si celano tra le professioni più comuni.

Un sentito grazie da parte dell’organizzazione agli istituti scolastici, al Comune di Ceva e al’’Iscom per la collaborazione e a Martina Colombo per la creatività negli indovinelli e grattacapi.

Il prossimo appuntamento a cura di “Into the Groove” sarà venerdì 17 dicembre presso il CFP di Ceva per il laboratorio dei biglietti di Natale pop-up. “Into the Groove” fa parte del progetto Famigliare Ceva-Mondovì finanziato dalla Fondazione CRC di cui il Cfpcemon è ente capofila.