Coppa del Mondo - nelle prove cronometrate di Saslong Bassino venticinquesima

Nella seconda giornata dedicata alle prove cronometrate sulla pista

Saslong di Selva Gardena miglior tempo per il norvegese Aleksander

Aamodt Kilde (Lommedalens Idrettslag), al traguardo in 2’,03”,42/100,

con 29/100 di vantaggio sull’austriaco Otmar Striedinger (Ski Club

Innerkrems-Eisental - Kaernten) e 38/100 sullo statunitense Ryan

Cochran-Siegle (Cochran’s Ski Club), che era stato il migliore

mercoledì 15. Grave incidente invece per lo svedese Felix Monsen (Are

Slk) e sessione interrotta per oltre 20 minuti. Tra gli italiani

discreto Dominik Paris (CS Carabinieri) che ha rimediato 1”,99/100

finendo sedicesimo, con il valsusino Mattia Casse (Fiamme Oro)

ventunesimo a 2”,29/100 e il cesanese Matteo Marsaglia (Centro

Sportivo Esercito) ventisettesimo a 2”,68/100. Altra prova positiva

per Matteo Franzoso: il ventiduenne finanziere di Sestriere, al

debutto in Coppa del Mondo, ha chiuso al 63° posto. Sofia Goggia

invece è arrivata carica in Val d’Isère dopo il weekend di Sankt

Moritz. La finanziera bergamasca ha fatto segnare nettamente il

miglior tempo in vista della Discesa di sabato 18 dicembre (domenica

19 è in programma un Super-G) tagliando il traguardo in 1’,42”,98/100.

Alle sue spalle la norvegese Ragnhild Mowinckel (Sp. Kl. Rival)

attardata di 85/100 e l’austriaca Mirjam Puchner (Wintersportverein

Sankt Johann - Salzburg), terza ad 86/100. In casa Italia bene anche

Nadia Delago (Fiamme Oro), sesta ad 1”,13/100, seguita da Elena

Curtoni (Centro Sportivo Esercito) quattordicesima, dalla valsusina

Francesca Marsaglia (Centro Sportivo Esercito) diciassettesima a

2”,22/100 e da Nicol Delago (Fiamme Gialle) ventesima. Poco più sotto

la borgarina Marta Bassino (Centro Sportivo Esercito) venticinquesima

con un tempo di 1:45,66 e un ritardo di 2”,68/100 e Federica Brignone (Carabinieri) ventisettesima.



I tempi delle prove delle Discese della Val Gardena e di Val d’Isère



https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=109032



https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=108972