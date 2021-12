Questa sera torna “TimeOut”! Ospite d’eccezione il Presidente della Lega di serie A Femminile Mauro Fabris. In studio Bibo Solforati

“TimeOut” chiude gli appuntamenti per il 2021 con il botto! Questa sera, infatti, con inizio alle ore 21, andrà in onda l’11^ puntata della trasmissione dedicata alla serie A2. Ospite d’eccezione il Presidente della Lega di Serie A di pallavolo femminile Mauro Fabris, che si collegherà in diretta con il format condotto come di consueto dal giornalista Matteo La Viola.

Ma non finisce qui. In studio sarà presente l’allenatore della Lpm Bam Mondovì Matteo “Bibo” Solforati. E ancora i collegamenti con l’allenatore della Ipag Sorelle Ramonda Montecchio Daris Amadio e con la centrale della Rizzotti Catania Serena Bertone. Titolo della puntata odierna "Ritorno al Futuro", visto che nel week-end prenderà il via il girone di ritorno di regular season.

Quella di questa sera sarà l’ultima puntata di TimeOut per il 2021. Il format sulla pallavolo femminile di serie A2 tornerà nel nuovo anno, dopo alcune settimane di pausa per le festività natalizie. Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (Per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).