Volley A1F. Cuneo in campo contro Perugia per un posto in Coppa Italia. Stufi: "Punti che ci servono come l'aria" (VIDEO)

Tra le giocatrici di Cuneo, Federica Stufi è sicuramente una delle pedine più esperte: classe 1988, centrale con trascorsi in tante squadre italiane, da Casalmaggiore a Novara, ma anche Busto Arsizio, Scandicci, Bologna, Chieri e Cremona, la fiorentina ci presenta il prossimo impego della Bosca S. Bernardo Cuneo.

La squadra allenata da Andrea Pistola è attesa domani sera, sabato 18 dicembre alle 20.30, sul taraflex di San Rocco Castagnaretta per l'importantissima sfida contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le umbre attualmente occupano la penultima posizione della classifica (a dispetto di un roster di tutto rispetto) e verranno in Piemonte per far punti in grado di rimediare ad una situazione, al momento, complicata.

Cuneo, dal canto suo, è invece alla ricerca di una prestazione che potrebbe sigillare l'ottava posizione al termine del girone di andata, la cui conclusione è prevista nel prossimo week-end e che vedrà la Bosca S. Bernardo sfidare la temibile Busto Arsizio sul campo lombardo. Ottava piazza necessaria per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia: una sfida a distanza tra Cuneo e Casalmaggiore, squadra nella quale Federica Stufi militava nella scorsa stagione.

Ma che valutazione dà la centrale fiorentina alla Bartoccini Fortinfissi? "Perugia finora non ha espresso al massimo il proprio gioco - dice- ha giocatrici di alto livello, è competitiva. Dovremo restare lucide ed imporre il nostro gioco per arginare la loro voglia di rivalsa. Quelli contro Perugia sono punti che ci servono come l'aria"

Come battere le umbre? "Dovremo spingere al servizio: la loro palleggiatrice ama il gioco veloce, quindi con palla staccata noi centrali avremmo più facilità a leggerle".

Sul discorso qualificazione alla Coppa Italia: "Non dipende solo da noi. Indipendentemente dalla posizione che andremo ad occupare l'importante sarà qualificarci. Contro Perugia dovremo esprimere il nostro gioco, poi in Coppa avremo la possibilità di giocarcela al meglio con tutti"

Federica Stufi è soddisfatta della sua stagione? "Sì, dai". E ride.

L'intervista integrale nel video a seguire: