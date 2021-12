Slalom femminile, Coppa Europa - Saracco out in valle Aurina

COPPA EUROPA: IN VALLE AURINA ANITA GULLI UNDICESIMA E LUCREZIA

LORENZI VENTIDUESIMA. A POZZA DI FASSA CORRADO BARBERA 33°



Doppietta austriaca nel secondo Slalom femminile di Coppa Europa sulla

pista altoatesina di Ahrntal-Valle Aurina. Chiara Mair, terza a metà

gara, è salita sul gradino più alto del podio con il tempo complessivo

di 1’,28”,48/10, precedendo la compagna di squadra Katharina Gallhuber

(Ski Club Goestling-Hochkar), seconda a 43/100. A chiudere il podio,

la svedese Elsa Fermbaeck Vemdalens If) vincitrice dello Slalom nella

giornata precedente, con un distacco di 52/100. Unica azzurra nella

top ten è Lara Della Mea (Centro Sportivo Esercito) risalita dalla

ventesima alla settima posizione con il miglior tempo di manche. Torna

a segnare punti nel circuito continentale anche la torinese Anita

Gulli (Centro Sportivo Esercito), undicesima ad 1”,46/100, seguita da

Beatrice Sola (Falconeri Skiteam) quindicesima, Marta Rossetti (Fiamme

Oro) sedicesima, Vera Tschurtschenthaler (AmateurSportclub Gsiesertal)

ventesima. Lucrezia Lorenzi (Centro Sportivo Esercito) si è

classificata ventiduesima e Marika Mascherona (Bormio)

ventisettesima. Out invece la valsesiana Emilia Mondinelli (Sansicario

Cesana) e la cuneese Carlotta Saracco (Centro Sportivo Esercito) ma

soprattutto Martina Peterlini. Caduta nel corso della seconda manche,

la sfortunata atleta trentina è stata sottoposta ad una risonanza

all’ospedale di Brunico, come spiega la Fisi nazionale. La TAC ha

evidenziato la rottura del legamento crociato, la rottura del menisco

mediale e la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro.

Per lei stagione finita, quindi.

La Coppa Europa maschile invece era di scena sulla pista Aloch a Pozza

di Fassa. Clement Noel, portacolori delle Douanes Françaises e del

Club des Sports de Val d’Isère, vincitore scorsa in Coppa del

Mondo sulle piste di casa, ha confermato il suo ottimo stato di forma,

primeggiando con il tempo totale di 1’,55”,49/100. Alle sue spalle il

ventenne norvegese Alexander Steen Olsen (Kjelsaas Idrettslag), che

aveva vinto ad Obereggen mercoledì 15 dicembre, staccato di 1”,15/100.

Terzo ad 1”,25/100 lo statunitense Jett Seymour (Steamboat Springs

Winter Sports Club). Tobias Kastlunger (Fiamme Gialle) è giunto

tredicesimo, Matteo Canins (Fiamme Gialle) ventiseiesimo e il cuneese

Corrado Barbera (Fiamme Gialle) trentatreesimo.



Le classifiche delle gare di Coppa Europa in Valle Aurina e a Pozza di Fassa



https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=109076



https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=109123



Nelle immagini in allegato: le premiazioni e alcuni dei protagonisti

degli Slalom di Coppa Europa in Valle Aurina-Ahrntal e a Pozza di Fassa