Nel PNRR 36 milioni di euro per il potenziamento dell'invaso di Pianfei Serra degli Ulivi

Via libera nelle scorse ore alla realizzazione dell’invaso di Pianfei a Chiusa Pesio.

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che inserisce l’opera tra quelle giudicate prioritarie e finanziate con le risorse aggiuntive previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento d’acqua.



36 milioni di euro il valore del progetto che punta al potenziamento dell’invaso di Pianfei Serra degli Ulivi, mediante derivazione dal torrente Pesio, e la realizzazione di una condotta di adduzione. L’intervento prevede di realizzare il tratto di condotta primaria in adduzione e distribuzione DN 1.400 mm per una lunghezza di 3.550 metri, che connetterà il nuovo invaso al sistema di accumulo/distribuzione della diga di Pianfei.



Nei mesi scorsi il presidente della Regione Alberto Cirio aveva incontrato, presso il Comune di Villanova Mondovì, l’Amministrazione locale e il presidente del Consorzio Irriguo Brobbio Pesio che gli avevano illustrato la progettualità.

A metà luglio, poi, il presidente e l'assessore all’Agricoltura Marco Protopapa, insieme alla struttura tecnica degli Assessorati competenti, avevano incontrato a Fossano tutti i Consorzi Irrigui della provincia di Cuneo garantendo l'impegno della Regione.

Un lavoro su cui ha continuato a tenere massima l’attenzione, anche in sede di Conferenza delle Regioni, l’assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Marco Gabusi, che a inizio novembre con il presidente Cirio aveva nuovamente ribadito l’importanza di questo intervento nell’incontro avuto a Roma con il ministro Giovannini.



L’opera è attesa sul territorio da svariati anni e nel 2008 era stata inserita nel protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, i Consorzi Pesio, Ellero, Bealerotto Mussi oltre ai Comuni di Pianfei, Chiusa di Pesio, Roccaforte e Villanova Mondovì.



L’intervento consentirà il raggiungimento della massima capacità d’invaso del lago di Pianfei pari a 500 mila mc. a completamento dell’intervento, in corso d’esecuzione, per il risparmio idrico dei consorzi Bealerotto Mussi e Mondina, oggetto di finanziamento da parte del Ministero delle Politiche Agricole. Un finanziamento strategico per il territorio Monregalese, dove l’agricoltura ha un peso fondamentale sull’economia locale e di cui la recente siccità ha evidenziato la vulnerabilità.



“Questo invaso - sottolineano il presidente Cirio, con gli assessori Gabusi e Protopapa - assume un significato particolare per il territorio, dal momento che stiamo parlando di un’area che soffre da molti anni, e quest'anno ancor di più, della carenza idrica con conseguenze drammatiche per l’agricoltura e le coltivazioni.

L’invaso consentirà di accumulare e di convogliare acqua che andrà a beneficio proprio delle aziende agricole locali. Abbiamo ben presente le difficoltà del territorio, perciò, nonostante in una prima fase questo intervento non fosse incluso tra le opere prioritarie da finanziare col PNRR, abbiamo lavorato insieme al Ministero affinché ne emergesse proprio la caratteristica di ‘priorità’.

Siamo così riusciti a far comprendere l’interesse di tutto il territorio per quest'opera, riuscendo a farla inserire nel Decreto. È un altro dei primi risultati importanti che, lavorando insieme e facendo sistema, stiamo riuscendo a ottenere sul Pnrr.

Il nostro obiettivo è fare in modo che le risorse in arrivo dall’Europa vengano spese bene e velocemente, per progetti che rappresentano bisogni prioritari del nostro territorio.

Ora su questo tema in particolare continueremo a lavorare per vedere riconosciute anche le esigenze delle altre aree della nostra regione, per le quali l’acqua rappresenta un elemento vitale dell’economia territoriale, così come avvenuto per l’invaso di Pianfei e per quello finanziato in provincia di Torino in Valle Orco”.



L’appalto dei lavori per il potenziamento di Serra degli Ulivi sarà affidato entro il 30 settembre 2023 e il cantiere concluso entro il 31 marzo 2026.