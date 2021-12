A Priola inaugurata l'aula all'aperto del progetto "Imparando al parco"

Lo spazio allestito è pensato per consentire di svolgere delle vere e proprie lezioni outdoor, in tutte le stagioni.

"L'area è chiusa su tre lati per essere utilizzato nei periodi più freddi ed è servita da Wifi e corrente elettrica." - spiegano da Priola - "L'aula è concepita secondo il metodo d'insegnamento attraverso l'esperienza e l'indagine quindi configura come un laboratorio in cui gli arredi e la loro disposizione in relazione agli spazi vengono modificati secondo le esigenze di lavoro degli alunni. Un'aula innovativa per una Scuola proiettata al futuro".

I banchi sono triangolari per facilitare la creazione di diverse composizioni funzionali: postazioni singole o gruppi di lavoro. Allo stesso modo le lavagne e i pannelli alle pareti possono essere spostati o allineati a formarne uno più grande