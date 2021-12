Attenzione alle truffe: l’Amministrazione albese non ha dato incarico ai suoi tecnici di sanificare le abitazioni cittadine

L’Amministrazione albese comunica che nessun tecnico comunale è stato incaricato di svolgere sanificazioni Covid o altri servizi a domicilio.

In questi giorni è stato segnalato che alcune persone si sono presentate in un’abitazione dichiarando di essere dipendenti del Comune con tanto di tesserino e comunicando di dover disinfettare i muri. Il raggiro fortunatamente non è andato a buon fine perché la vittima si è insospettita e non ha aperto. Carabinieri e Polizia municipale sono stati informati dell’accaduto.

Il Comune di Alba invita a non aprire in nessun caso a falsi tecnici e a segnalare e denunciare episodi simili.