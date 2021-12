Bra, l’omaggio artistico di Giovanni Botta in memoria del giovane Davide Giri

Il suo brutale omicidio ha scosso l’Italia e gli Usa.

Davide Giri ha perso la vita per un atto deliberato di violenza.

E dopo Alba, dove era nato, anche la vicina Bra si è stretta idealmente a questo giovane di 30 anni, colpevole solo di avere la passione per il pallone. Rientrava da un allenamento con la sua squadra di calcio Davide quando è stato aggredito e colpito a morte ad Harlem, noto quartiere di New York.

Subito dopo i drammatici fatti, l’artista braidese Giovanni Botta si è adoperato nel creare un ritratto commemorativo con la sua famosa bic.

Sul pannello troviamo il volto di Davide così come appare sul profilo Facebook, con la voglia di vivere stampata sul suo sorriso che si è spento per sempre in quel tragico 2 dicembre.