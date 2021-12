Fare Quadrato traccia il bilancio del 2021, con lo sguardo rivolto al futuro [VIDEO]

Fine anno tempo di bilanci anche per l'associazione Fare Quadrato, sodalizio composto da amministratori under40 della provincia di Cuneo.

Nella serata di giovedì 16 dicembre si è tenuta l'assemblea dei soci, occasione per fare il punto sul 2021 e programmare le attività e le iniziative da realizzare nel corso del nuovo anno.

"Sono stati due anni molto densi" - commenta l'assessore di Mondovì, Luca Robaldo, alla guida del gruppo - "L'associazione è nata il 21 dicembre 2019 e ci siamo subito trovati a fronteggiare la pandemia ma il gruppo, e di questo ringrazio i soci, ha saputo raggiungere gli obiettivi che ci eravamo fissati. Ad oggi fanno parte della squadra oltre 70 soci che rappresentano più di 40 comuni della Granda.

Nel corso dell'incontro di giovedì abbiamo avuto modo di confrontarci per un bilancio e prepararci al 2022, anno in cui cercheremo di essere protagonisti della vita provinciale, supportando e lavorando in sinergia con i comuni, la Provincia e la Regione.

La più grande sfida per le amministrazioni sarà il PNRR e sono convinto che con il contributo di tutti Fare Quadrato sarà utile al tessuto delle comunità della Granda per continuare a crescere perché questa associazione ha fatto del network la sua base. Colgo infine l'occasione per augurare un sereno Natale e buone festività a tutti".