La storia del Marchesato e Margherita di Foix per le telecamere di Sky

La troupe di Sky è da ieri venerdì 17 dicembre a Saluzzo per le riprese di una puntata dedicata al Saluzzese e alla storia del Marchesato che si inserisce nella programmazione del nuovo canale tematico Sky Explorer HD Channel, interamente dedicato alla scoperta e all’esplorazione dell’Italia, come di realtà internazionali, in un viaggio nella cultura, arte, scienza e società.

A condurre nel Medio Evo, con una panoramica iniziale a tutto campo che farà conoscere ai telespettatori l’Età di Mezzo, prima di addentrarsi nella storia del Marchesato è Marco Piccat, docente di filologia romanza, autore di fondamentali saggi sulla Storia saluzzese, divulgatore storico e presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, ente che collabora all’iniziativa di Sky, a sostegno alla candidatura di Saluzzo- Monviso a capitale italiana della cultura 2024.

In questa puntata il Marchesato verrà raccontato con taglio inedito rispetto alla prospettiva classica che vede i marchesi protagonisti delle vicende politiche e culturali dello Stato. Sarà Margherita di Foix, pronipote del re di Francia, seconda sposa Ludovico II, che giunse a Saluzzo nel 1492, ad essere centrale in alcune vicende del Marchesato, svelando il suo profilo di donna di potere e di comando, ma anche donna di raffinata cultura e mecenate. “L’unica marchesa - racconta Piccat - ad aver voluto essere ritratta dall’arrivo a Saluzzo fino alla fine del suo governo, quando le lotte tra i figli resero difficile la sua permanenza nel Marchesato”.

A far da sfondo i luoghi legati alla sua vita, oltre a Casa Cavassa, la cattedrale dove sono conservati opere di Hans Clemer in cui è raffigurata la nobildonna, la Castiglia, la Chiesa di San Bernardino, bruciata dai saluzzesi perché i francescani erano i suoi confessori, la Cappella Marchionale di Revello, Villa Belvedere Radicati, Palazzo Vacca e la chiesa di San Giovanni dove si trova la tomba del marchese di Saluzzo, deceduto nel 1504, fatta realizzare da Margherita di Foix.

La puntata andrà in onda nel 2022, sul canale 176 HD di Sky, visibile in chiaro da tutti gli spettatori, senza abbonamento.

La proposta di Sky è giunta alla Fondazione CRSaluzzo attraverso la giornalista Antonella Frontani che cura e conduce i servizi. Il nuovo canale Explorer HD Channel abbraccerà un vasto pubblico con un linguaggio adeguato alla società attuale e programmi di approfondimento artistici e culturali proposti in chiave nuova con l’obiettivo di promuovere il grande patrimonio storico, ambientale, culturale e creativo italiano.