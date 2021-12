Precetto natalizio per i Genieri e gli Artiglieri di Fossano

È stato celebrato nella mattinata di ieri, venerdì 17 dicembre, presso il Duomo cittadino, il Precetto natalizio per gli Alpini della Brigata “Taurinense” di stanza a Fossano, officiato dal Vescovo di Cuneo e di Fossano, Monsignor Piero Delbosco.

I Comandanti del 32° Reggimento Genio Guastatori e del 1° Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna hanno voluto condividere questo momento di preghiera e raccoglimento con le autorità civili e militari locali, a testimonianza del solido legame esistente tra le Unità, le Istituzioni locali e le associazioni attive sul territorio.

Presenti il Sindaco di Fossano, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e il Comandante della Compagnia Carabinieri, oltre a numerose rappresentanze della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Alpini di Cuneo, Mondovì e Fossano.

Il Vescovo di Cuneo e di Fossano ha inoltre avuto piacere ad inviare un messaggio augurale al personale del 32° Guastatori e del 1° Artiglieria, sottolineando come “La ricorrenza del 25 dicembre, ogni anno, tocca il cuore di tutti, credenti e non-credenti. Quel che è accaduto in quella grotta ha segnato la storia per sempre” e ricordando agli uomini e alle donne dei due Reggimenti come “anche noi dobbiamo camminare tanto; anche noi possiamo continuare a stupirci per le meraviglie che Dio continua a regalarci; anche noi siamo immersi in prove inaspettate. Cogliamo la Luce che proviene da Betlemme e proviamo a coltivare relazioni con chi incrociamo sul nostro sentiero”.