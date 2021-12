"Quale futuro per l'Unione Europea?" Evento online con Apice

È in corso da mesi la “Conferenza sul futuro dell’Europa” e da mesi cresce nell’Unione Europea la preoccupazione per il futuro delle sue democrazie. Questo avviene in una stagione nella quale l’UE ha dato prova di solidarietà per affrontare la pandemia con l’adozione di un debito comune per finanziare il Recovery Fund e con un’inedita assunzione di responsabilità per l’approvvigionamento comunitario dei vaccini. Due segnali positivi che non bastano a mettere in sicuro le nostre democrazie, già fragili e oggi ulteriormente indebolite dall’emergenza Covid.