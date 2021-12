Backstage: stasera Speciale Neve in Granda

In onda questa sera, sabato 18 dicembre alle ore 20.00, la trasmissione Backstage condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, firmata targatocn con una puntata speciale dedicata alla Neve in Granda.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 20.00 sulla Home Page di TargatoCN.it e sulla relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.

In trasmissione, stasera, registrata presso l’Azienda Turistica Locale del Cuneese, siederanno accanto al conduttore il direttore e presidente Atl Daniela Salvestrin e Mauro Bernardi. Ospiti in video collegamento di questa seconda puntata dedicata alla neve, Pietro Blengino di Mondolè Ski, Gian Piero Dalmasso che gestisce gli impianti di Vernante e Alberto Oliva per Prato Nevoso. In presenza, Roberto Grosso Silvia per il comprensorio Entracque e Cuneo Neve, i gestori Matteo Polanski di Frabosa Soprana e Sophie Pepino per il Centro Fondo di Entracque.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice del programma, Charlotte Braghin.