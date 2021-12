Rubati 22 computer alla scuola media di Saluzzo, l’ultimo presunto complice della banda a processo

Una ‘baby gang’ che tra il febbraio e il marzo 2019 aveva fatto razzia di computer alla scuola media di Saluzzo. Gli inquirenti avevano proceduto contro due minorenni, ritenuti i presunti responsabili dei furti. A coordinarli si presume essere stato un maggiorenne D.J.C., classe ’99, il terzo complice della banda. Il “palo”. Colui che avrebbe coordinato i colpi con i walkie talkie. Il quarto componente è rimasto ignoto.

Il 22enne si trova a processo davanti al tribunale di Cuneo per furto aggravato in concorso: “I furti avvenivano di giorno con il personale ancora a scuola e alla presenza di testimoni - ha riferito un luogotenente-. Ci sono state settimane in cui si sono trovati davvero in affanno perché la scuola continuava a subire furti, con un danno economico non indifferente. Il riscontro che abbiamo avuto nei confronti di D.J.C. è stato il rinvenimento di due walkie talkie nel giardino della scuola media: grazie all’indicazione di uno dei testimoni si è compreso che l’imputato li stava utilizzando nel momento in cui ha visto passare una volante dei carabinieri”.

Al nome di D.J.C. si è dunque arrivati attraverso l’audizione e le dichiarazioni rese dai testimoni che hanno trovato riscontro con le fotografie. Ai minori, invece, si è arrivati con la visione di alcuni filmati e la collaborazione di alcuni docenti e personale scolastico dell’istituto.

A marzo la discussione.