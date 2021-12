Banco Azzoaglio porta grandi e piccini alla scoperta del centro di Ceva sul trenino di Natale

Mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre 2021, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il trenino di Natale del Banco Azzoaglio viaggerà per le strade e le piazze di Ceva alla scoperta degli angoli più belli e interessanti della suggestiva cittadina attraversata dal Tanaro, sede storica dell’istituto bancario. L’accesso ai vagoni sarà consentito sia ai bambini che agli adulti e sarà completamente gratuito per tutti. Il punto di ritrovo è il civico 17 di via Andrea Doria per partire poi tutti insieme dalla piazza dei Cappuccini. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto dell’attuale normativa anti Covid-19. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0174/724215 o scrivere una e-mail all’indirizzo comunicazione@azzoaglio.it

“Abbiamo la fortuna di vivere e trovarci quotidianamente in una caratteristica cittadina come Ceva – commentano Erica e Simone Azzoaglio – che però nella routine di tutti i giorni spesso non riusciamo ad apprezzare come dovremmo e vorremmo. Da qui nasce l’idea di utilizzare un mezzo di trasporto amato da tutti, soprattutto dai bambini, come il trenino per poter vivere alcuni momenti utili alla riscoperta della nostra città, a cui tutti dobbiamo molto, nei giorni in cui tutto è reso ancora più bello e magico dall’atmosfera del Natale”.

Per allietare ancor di più i momenti di un viaggio che rimarrà certamente per molto tempo nella memoria di chi vi prenderà parte, verranno anche distribuiti dolcetti e caramelle a tutti i passeggeri che vorranno vivere questa piacevole esperienza.