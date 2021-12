Perché i materassi di qualità sono così costosi?

Chiunque si sia mai trovato a dover scegliere un nuovo materasso sa bene quanto vasta sia la proposta dei produttori. Se ne trovano di tanti materiali diversi, in grado di migliorare postura e benessere notturno, con rivestimenti preziosi e guanciali abbinati. Il prezzo talvolta notevole di alcuni materassi spesso salta all’occhio. È davvero necessario spendere una cifra così alta per portarsi a casa un materasso di qualità? Scopriamolo insieme.

Quanto può costare un buon materasso

Non esiste un prezzo fisso per ogni materasso, ma possiamo indicare qualche fascia di prezzo per renderci meglio conto di quanto costano oggi i materassi migliori. Quelli matrimoniali, di fascia economica, solitamente realizzati con materiali standard, in schiuma oppure a molle, si aggirano intorno ai 200 fino ai 500 euro. La fascia media si assesta intorno ai 500 fino ai 700 euro, mentre quella più alta parte dai 700 e spesso supera anche i 1000 euro.

Quali fattori influenzano il costo di un ottimo materasso

Cos’è quindi che influisce sul costo di un materasso di ottima qualità al punto da farne lievitare il prezzo in questo modo? Chi si occupa di produrre materassi, come gli esperti della piattaforma specializzata Guida Sonno , sa bene che non è proprio il caso di risparmiare su materiali e fattura. Il risultato sarebbe un prodotto finale forse piacevole a vedersi ma destinato a durare poco e a non soddisfare le reali esigenze dell’utente finale.

Materiali per il rivestimento

Fra i materiali utilizzati per costruire i materassi di qualità distinguiamo fra quelli dedicati al rivestimento degli stessi e quelli destinati all’imbottitura. Nel primo caso, il rivestimento incide sul prezzo finale a seconda che venga usata una fibra artificiale o una naturale. Naturalmente le fibre naturali sono più costose ma garantiscono più igiene e durata nel tempo. Anche le rifiniture sono importanti: quelle cucite a mano sono molto più curate e impreziosite da bordi trapuntati appositamente, al contrario di quelle più ordinarie effettuate a macchina.

Materiali per l’imbottitura

La vera e propria anima del materasso risiede proprio nella sua imbottitura: è proprio da qui che deriva la qualità del prodotto finale e le peculiarità che ne fanno un oggetto speciale e pregiato. In generale, possiamo distinguere fra:

Molle: la tipologia più tradizionale, è la tipologia meno pregiata ma abbastanza resistente.

Molle insacchettate: le molle indipendenti le une dalle altre garantiscono ottima traspirazione al materasso.

Memory foam: è molto confortevole e assicura la termoregolazione della temperatura corporea.

Lattice: il materiale più pregiato e al 100% naturale, molto duraturo, igienico e traspirante.

Assistenza post-vendita e garanzia

Anche dopo aver acquistato il tuo materasso potresti aver bisogno di qualche spiegazione su come utilizzarlo al meglio, o magari hai bisogno di cambiarlo per qualsiasi problema. Un materasso di qualità offre sempre anche un buon servizio dedicato al post-vendita, per seguire il cliente passo dopo passo nei suoi dubbi e risolverli. La garanzia, inoltre, è qualcosa di molto importante: per i prodotti migliori può arrivare a coprire addirittura oltre i 10 anni di vita del materasso.

Sonno di qualità

La possibilità di migliorare la qualità delle ore di sonno è impagabile per affrontare al meglio la giornata. Questo può offrirlo solo un materasso eccellente, che offre sollievo al corpo e allevia tensione e pressione nei punti critici. I materassi della migliore qualità aiutano anche a ridurre dolori articolari e muscolari e stimolano al contempo la circolazione.

Durata del materasso

Un materasso di fascia economica o media è destinato a durare molto meno di uno di qualità. I materiali di rivestimento e dell’imbottitura si deteriorano prima se non sono di ottima fattura, col risultato di dover cambiare il materasso dopo pochi anni. Ecco così svanito l’apparente risparmio iniziale.

Al contrario, un materasso di ottima qualità, se trattato nel modo corretto e tenuto con cura, durerà a lungo, anche oltre 10 anni, continuando a garantire comfort e benessere notturno. Per massimizzarne la durata, è opportuno girarlo di 180 gradi ogni tre mesi circa, per distribuire meglio il carico del peso corporeo sulla superficie. Attenzione a non capovolgerlo se le istruzioni e l’imbottitura stessa non lo prevedono. Tenere pulito e cambiare il coprimaterasso, inoltre, ne aumenterà ulteriormente la durata.

In conclusione, se la domanda che ti stai ponendo è: “Vale la pena di spendere una cifra elevata per acquistare un materasso di qualità?”, dovresti avere già ottenuto la tua risposta. Passiamo gran parte della nostra vita a letto, per cui vale la pena investire in un prodotto di valore. Tutti ci meritiamo di riposare in modo appropriato sul materasso migliore e più indicato per le nostre esigenze.