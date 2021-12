Prodotti De Nigris: eccellenza e qualità tutte italiane

I prodotti De Nigris sono un perfetto esempio di eleganza, di bontà, di qualità e di eccellenza sotto tutti i punti di vista.

Oltre alla varietà delle proposte disponibili e all’originalità di alcune soluzioni che hanno rivoluzionato il modo di concepire e utilizzare l’aceto in cucina, De Nigris ha puntato su prodotti della massima qualità che fanno dell’aceto uno dei migliori ingredienti per riscrivere il senso del gusto nella tradizione enogastronomica italiana e internazionale.

L’acetificio De Nigris nasce in Italia nel 1889 e si trasforma di anno in anno fino a diventare oggi una delle eccellenze nazionali nel campo della produzione di Aceto Balsamico di Modena IGP e di altri particolari condimenti a base di aceto.

Dietro questo grande successo c’è profonda passione per un mestiere tanto antico quanto capace di rinnovarsi per riuscire a interpretare costantemente le esigenze del mercato e proporre sempre il miglior prodotto possibile.

Tradizione e innovazione vanno di pari passo per produrre aceti all’avanguardia, concepiti nel rispetto delle tradizioni ma sempre con un occhio attento all’attualità.

Artigianalità e tradizione

L’azienda De Nigris è un’eccellenza per quanto riguarda la produzione e l’esportazione a livello mondiale di prodotti made in Italy della migliore qualità.

Il grande rispetto con cui i prodotti sono concepiti e realizzati è uno dei punti di forza dell’azienda, valore che si trasmette in ogni confezione e nel sapore senza tempo degli aceti proposti.

Fedeltà alla tradizione e capacità di apprendere dalla storia sono gli elementi chiave per comprendere il quid dei prodotti De Nigris capaci di reinterpretare il meglio dell’aceto, tanto antico quanto intramontabile.

A tutto ciò si aggiunge un forte senso del rispetto per l’ambiente e una produzione effettuata in trasparenza privilegiando la sostenibilità anche a livello industriale.

Innovazione e avanguardia

Uno dei prodotti di punta dell’acetificio De Nigris è l’aceto balsamico di Modena IGP accompagnato dai più tradizionali aceti di vino, di mele e di riso e da particolari prodotti all’avanguardia che hanno rinnovato il senso dell’aceto rendendolo ancora più versatile e speciale.

Un esempio è sicuramente l’aceto da bere che De Nigris ha proposto reinventando l’idea stessa dell’ingrediente base e rendendolo un perfetto esempio di come la qualità del made in Italy riesca a garantire eccellenze soprattutto in ambito enogastronomico.

L’aceto da bere apre nuovi orizzonti sul mercato, incarna il meglio delle tendenze più recenti in tema di benessere fisico e salutare e rappresenta un autentico capolavoro tutto italiano.

MelaMadre combina le preziose virtù dell’aceto-madre con quelle di puro succo di mele da coltivazione biologica. Non è pastorizzato né filtrato, è privo di glutine e aiuta a mantenere il peso corporeo ideale favorendo l’equilibrio glicemico, soprattutto mentre si praticano attività sportive o si seguono diete ipocaloriche.

A dire che l’avanguardia non si ferma e saper coniugare passato e presente in un prodotto come

MelaMadre, il primo aceto pronto da bere, significa credere in un futuro possibile e migliore.