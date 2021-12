Babbo Natale e lo zampognaro arrivano a Vezza d'Alba

In un clima natalizio suggestivo e unico Babbo Natale e lo zampognaro arrivano a Vezza per portare la magia e i suoni del Natale.

Sarà un pomeriggio di festa, domenica 19 alle 14,30, presso il Belvedere, dove saranno presenti anche i trifolao del Roero con i loro tabui. L'occasione giusta per lo scambio degli auguri tra tutti i cittadini, i volontari e in particolare i bambini. Verrà infatti presentata e animata la fiaba vincitrice del concorso fieristico "Di Tartufo si Scrive" e sarà offerto un regalo ad ogni bambino: un dolcino ed un libro offerto dalla biblioteca civica. Ci sarà anche un momento di ristoro in dolcezza con cioccolata calda e panettone offerti dalla Proloco.