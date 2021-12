Quattro visite guidate tematiche alla mostra “Pittura in persona” durante le Feste

Durante il periodo delle festività natalizie sono in calendario quattro visite guidate nell’ambito della mostra “Pittura in persona”, allestita presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10). Gli appuntamenti sono in programma, con inizio alle ore 15,45, domenica 26 dicembre, domenica 2, sabato 8 e domenica 9 gennaio. L’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione dal sito www.fondazionecrc.it, (dove sono disponibili tutte le informazioni utili), telefonando al numero 388.1162067 o scrivendo a pitturainpersona@gmail.com. Per la partecipazione agli appuntamenti si consiglia di arrivare 10 minuti prima dell’orario di inizio, per il ritiro dei biglietti, il controllo del Green Pass e il ritiro della radiolina, che sarà fornita gratuitamente a tutti i partecipanti per facilitare l’ascolto della guida mantenendo la distanza di sicurezza. Gli eventi collaterali alla mostra, visite guidate, laboratori per bambini e adulti, proseguono poi ogni sabato e ogni domenica alle 15.45 fino alla chiusura dell’esposizione.

Domenica 26 dicembre alle ore 15.45 appuntamento con “Identità globalizzate”, una visita guidata tematica a cura dell’artista Domenico Olivero che propone un approfondimento sulle opere ritrattistiche esposte in mostra: verrà posta particolare attenzione alla rappresentazione dell’identità e all’espressione del proprio io nella visione dei giovani artisti che hanno realizzato le opere, analizzando inoltre i loro differenti linguaggi espressivi.

Domenica 2 gennaio 2022 alle ore 15.45 appuntamento con “Osservazione in persona”, un’esperienza di “osservazione consapevole” per riconoscere le proprie risposte percettive, emotive e cognitive al contatto visivo con l’opera d’arte; a cura di Lucia Polano.

Sabato 8 gennaio 2022 alle ore 15.45 appuntamento con “Tutto quello che avreste voluto sapere sull’arte contemporanea ma non avete mai osato chiedere”, una visita a cura di Francesca Di Paolo che cerca di rendere l’arte contemporanea e i suoi complessi messagi alla portata di tutti, scegliendo di concentrarsi in particolare sull’espressione artistica e sul modo in cui le opere contemporanee possano diventare “pezzi” di una collezione: confrontando le opere esposte con altre realizzate da artisti di fama internazionale, si giocherà a scegliere quelle che ciascuno vorrebbe nel proprio salotto.

Domenica 9 gennaio 2022 alle ore 15.45 appuntamento con “La fabbrica dell’arte”, in cui Marianna Orlotti, curatrice e membro di Cripta747, spiega processi, pratiche e luoghi della ricerca e della produzione artistica contemporanea rispondendo a domande sul ruolo di un giovane artista contemporaneo e compiendo un viaggio nel mondo delle accademie, delle gallerie, delle residenze, delle contaminazioni con le altre arti, dei collezionisti, dei finanziamenti… e del pubblico.

La mostra “Pittura in persona”, che presenta opere appositamente realizzate per gli spazi della sede espositiva e una selezione di dipinti recenti realizzati da oltre 30 artisti emergenti, tutti acquisiti dalla Fondazione CRC negli ultimi anni attraverso il progetto ColtivArte, è a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marcella Beccaria, rispettivamente Direttore e Capo curatore delle Collezioni del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, ed è realizzata in partnership con Intesa Sanpaolo e con il sostegno di Acda Spa, Agenzia Generali di Cuneo, Giuggia Costruzioni Srl e Merlo Spa.

IL CALENDARIO DELLE PROSSIME ATTIVITÀ IN MOSTRA

Sabato 15 gennaio 2022 alle ore 15.45

Sfilata di moda floreale

Dall’osservazione dei meravigliosi personaggi di Alice Visentin creeremo una fantasiosa collezione di abiti floreali con cui vestiremo le nostre sagome; laboratorio per bambini con Laura Boffa.

Domenica 16 gennaio 2022 alle ore 15.45

Tutto quello che avreste voluto sapere sull’arte contemporanea ma non avete mai osato chiedere

L'arte contemporanea alla portata di tutti: come espressione artistica e come collezione; a cura di Maria Laura Silano.

Sabato 22 gennaio 2022 alle ore 15.45

Trova la tua storia

Scopriremo come nasce una storia e sperimenteremo alcune tecniche per incanalare e sfruttare al meglio la nostra creatività; workshop di scrittura creativa per adulti e ragazzi con la scrittrice Mariapaola Pesce.

Domenica 23 gennaio 2022 alle ore 15.45

Tutto quello che avreste voluto sapere sull’arte contemporanea ma non avete mai osato chiedere

L'arte contemporanea alla portata di tutti: come espressione artistica e come collezione; a cura di Francesca Di Paolo.

Sabato 29 gennaio 2022 alle ore 15.45

La foresta che c’è in me

Un viaggio narrativo ed interattivo per bambini attraverso una foresta di opere, specchio della propria foresta interiore; a cura di Elisa Dani, attrice e regista.

Domenica 30 gennaio 2022 alle ore 15.45

Tutto quello che avreste voluto sapere sull’arte contemporanea ma non avete mai osato chiedere

L'arte contemporanea alla portata di tutti: come espressione artistica e come collezione; a cura di Francesca Di Paolo.

